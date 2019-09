Polițiștii îi răspund lui Bădălău, după ce ministrul i-a acuzat că iau banii degeaba

Polițiștii din sindicatul EUROPOL răspund în termeni duri ministrului Nicolae Bădălău spunând că au asistat la "reacția penibilă a unui politician/senator/ministru al României, care a refulat într-o intervenție telefonică la un post de televiziune, afirmând că „polițiștii fac burtă", „sunt leneși" și „iau salariu degeaba".

Sindicaliștii spun, cu ironie, că Bădălău are dreptate, în sensul că sutele de șefi, sprijiniți politic tocmai de colegii de partid al acestuia, promovați prin „împuterniciri" pe funcții importante la nivelul unităților de poliție, chiar au burți și sunt foarte leneși. „Senatorul Bădălău are dreptate! Sunt leneși și cu burtă. Am asistat cu toții la reacția penibilă a unui politician/senator/ministru al României, care a refulat într-o intervenție telefonică la un post de televiziune, afirmând că „polițiștii fac burtă", „sunt leneși" și „iau salariu degeaba".

Acum, dacă este să fim sinceri cu noi, domnul Bădălău chiar are dreptate. Sutele de șefi, sprijiniți politic tocmai de colegii de partid al acestuia, promovați prin „împuterniciri" pe funcții importante la nivelul unităților de poliție, chiar au burți și sunt foarte leneși.

Iar în susținerea acestor afirmații stă și istoricul profesional al acestor polițiști, care au stat ascunși prin birouri până acum, iar în ultimii 3 ani, pentru că au conexiunile de partid și manifestă slugărnicie față de oamenii politici, au fost recompensați cu funcții de conducere. Iar dacă este să fim foarte corecți, printre cei mai leneși oameni din MAI, a fost chiar colega dvs, „supprefecta" Carmen Dan, care a petrecut 2 ani jumate la minister, de parcă ar fi petrecut vacanța de vară, ca atunci când era secretară de școală.

Mai avem o curiozitate, domnule Bădălău, polițiștii de azi, despre care spuneți că au „burți" i-ați comparat cu milițienii care în 1988 au fugit după dvs. pe câmp atunci când ați furat porumb?! Pentru că în aceste condiții înțelegem de ce v-a luat melancolia și ați simțit nevoia să faceți această comparație.

Și totuși, să revenim la polițiștii aștia nenorociți care „își iau salariile degeaba" și care vă „terorizează", așa cum afirmați, oare este pentru că v-au identificat încălcând regulile de circulație și pentru că ați rămas pieton de mai multe ori, sau poate că v-ați referit la nenorociții ceilalți de polițiști care vă cercetează pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Nu știm exact ce a avut în vedere când vorbea despre cât de tare terorizează poliția oamenii, însă este cert că dl Bădălău a avut suficiente întâlniri cu polițiștii pentru a constata că la serviciu își fac treaba.

Acum, pe final, am vrea să îi mai stăvilim din melancolia comunistă spre care tinde atunci când spune că își dorește să fie ca „înainte", atunci când polițistul de la post era la cheremul primarului și nu îndrăznea să aplice legea în cazul apropiaților acestuia. Cu toate acestea, nu putem să nu ne aducem aminte despre evenimentul, de dată recentă, când șeful unui post de poliție din Giurgiu, i-a întocmit un dosar penal la regimul rutier fiului acestuia. Atunci, supărat nevoie mare, dl Bădălău a intervenit pentru colegul său de partid (primar) și pentru care a reușit, prin puterea minții, să îl convingă pe inspectorul șef de la acel moment, să îl mute pe șeful de post.

Domnule Bădălău, până la urmă nu trebuie să uitați că vă aflați la guvernare, sunteți ministru în Guvernul României, iar cei care au tras instituția Poliției Române pe linie moartă sunt tocmai colegii dvs de partid și ceilalți politicieni care au încercat constant să golească de conținut munca noastră. Propuneri precum interdicția de a mai folosi ca probe imaginile video, dezincriminarea unor fapte penale, înlesnirea răspunderii pentru faptele de furt, eliberarea a mii de infractori din penitenciare sub pretextul „recursului compensatoriu", toate aceste demonstrează că nu v-a durut nici măcar în cot de siguranța cetățeanului.

Iar pe viitor, încercați să fiți mai coerent în discuții. Nu de alta, dar dacă la început ați susținut că polițiștii sunt leneși, în final, vă plângeți că sunt scumpi la vedere și că sunt supărați primarii că abia au câte un polițist în mediul rural. Vă invităm să veniți să ne numărați dosarele penale, petițiile, planurile de măsuri și celelalte 30 de sarcini pe care un polițist este nevoit să le îndeplinească în 8 ore. Și poate așa, veți înțelege că noi polițiștii, chiar suntem eficienți la salariile și condițiile pe care politicienii ni le asigură", este mesajul echipei Sindicatului EUROPOL.