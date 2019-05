Politele RCA. Vezi ce schimbari se fac

Aprobat deja de Senat, un proiect de lege pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind asigurarea de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertelor persoane prin accidente de vehicule si tramvaie a fost inscrisa, spre dezbatere, pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor.

Proiectul de act normativ propune o serie de schimbari care se refera, potrivit expunerii de motive la reglementarea contractului de asigurare RCA, contract in baza caruia sunt stabilite conditiile generale si particulare ale acoperirii asigurarii RCA, modificarea si termenele de plata in cazul in care se opteaza pentru plata in rate, riscurile suplimentare celor obligatorii prevazute de lege. Contractul RCA se incheie pe o perioada de la o luna la 12 luni, in functie de optiunea asiguratului.

Documentul, care ar urma sa intre in dezbaterea deputatilor luni, 7 mai, reglementeaza, de asemenea, limitele minime de raspundere acoperite prin asigurarea RCA, asa cum cer normele UE, astfel:

pentru prejudicii materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente, la un nivel de 1.000.000 euro,

pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferend de numarul persoanelor pagubite, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente, la un nivel de 5.000.000 euro.

O alta noutate o constituie posibilitatea rascumpararii partii din prejudiciu suportata de asigurat. Prin contractul RCA partile pot conveni posibilitatea rascumpararii, respectiv suportarea de catre asigurat a contravalorii depagubirii corespunzatoare evenimentului, asiguratul compensand asiguratorului RCA cuantumul acesteia, uterior achitarii despagubirii cuvenite persoanei prejudiciate.

Initiativa legislativa sugereaza, totodata, posibilitatea aplicarii procedurii compensarii directe in cazul asigurarilor RCA, solutie care poate fi folosita in anumite situatii:

accidentele auto se produc pe teritoriul Romaniei,

vehiculele implicate in accident sunt inmatriculate sau inregistrate in Romania,

ambele autoturisme implicare in incident au asigurare RCA valabila,

prejudiciile exclud vatamarile corporale.

Procedura compensarii directe se stabileste prin conventii multilaterale incheiate intre asiguratorii RCA.