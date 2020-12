Politist retinut dupa ce a accidentat cu autoturismul doua persoane si a parasit locul faptei

Un agent de politie sucevean a fost retinut pentru 24 de ore, luni, dupa ce a accidentat doua persoane in timp ce conducea sub influenta bauturilor alcoolice si a parasit locul faptei.

Biroul de presa al Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti arata ca, pe 20 noiembrie, un procuror din cadrul unitatii de parchet mentionate s-a sesizat din oficiu cu privire savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului si conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice.

Pe 11 decembrie, prin ordonanta procurorului s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de agentul de politie N.B. din cadrul IPJ Suceava, pentru savarsirea infractiunilor de conducere a unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice si parasirea locului accidentului.

Potrivit sursei citate, in cauza exista suspiciunea rezonabila ca pe 20 noiembrie, in jurul orei 18,15, suspectul N.B., fiind sub influenta bauturilor alcoolice, s-a urcat la volanul unui autoturism cu intentia de a se deplasa la domiciliu, respectiv la sediul Postului de Politie unde isi desfasoara activitatea, iar inainte de a ajunge la imobilul unde locuieste, pe DJ 291A, a surprins pe partea carosabila persoanele A.V. si A.M., pe care le-a accidentat si a parasit locul faptei fara incuviintarea politiei sau a procurorului, parcand autoturismul avariat in curtea Postului de Politie.

Procurorul a dispus retinerea suspectului pentru 24 de ore, incepand cu 14 decembrie, ora 13,30, urmand ca pe 15 decembrie sa se dispuna in continuare o masura preventiva privativa sau restrictiva de libertate. Cercetarile continua in vederea lamuririi tuturor imprejurarilor de fapt si stabilirii raspunderii judiciare.