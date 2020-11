Politista de la Economic, acuzata ca l-ar fi santajat pe "Doctorul vedetelor" cu 15.000 de euro, trimisa in judecata de DNA

Politista Alina-Georgiana Moroianu, subcomisar in cadrul Politiei Sector 6 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice a fost trimisa in judecata de DNA pentru infractiunile de santaj si participatie improprie la acces ilegal la un sistem informatic (doua fapte).

Politista i-ar fi cerut chirurgului estetician, Vitalie Stan, supranumit si "Doctorul vedetelor", fost manager al Spitalului Clinic de urgenta Chirurgie Plastica si Arsuri din Bucuresti, suma de 15.000 de euro pentru o pacienta nemultumita de operatia facuta de acesta. "In cursul lunii octombrie 2019, inculpata Moroianu Alina-Georgiana, in calitate de ofiter de politie in cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice sector 6, ar fi constrans un medic estetician de la o clinica privata, sub amenintarea deschiderii unui presupus dosar penal pentru evaziune fiscala, sa-i dea suma de 15.000 de euro, atat pentru ea cat si pentru o alta persoana.

Inculpata Moroianu Alina-Georgiana i-ar fi cerut medicului estetician suma respectiva pentru o fosta pacienta nemultumita de interventia chirurgicala efectuata de acesta, amenintandu-l totodata cu depunerea unei plangeri pentru malpraxis si cu exercitarea unor acte de violenta de catre pacienta si prietenul acesteia," acuza DNA. Ulterior, Moroianu ar fi primit direct de la medicul estetician suma de 15.000 de euro din care si-ar fi pastrat suma de 5.000 de euro, restul fiind dat pacientei nemultumite. "In acelasi context, inculpata Moroianu Alina Georgeta ar fi determinat doi colegi de serviciu sa acceseze, fara drept, mai multe baze de date ale M.A.I. (evidenta a persoanei, cazier judiciar), pentru a obtine date referitoare la mai multe persoane: pacienta nemultumita, prietenul acesteia, un doctor estetician de la o clinica privata," prezinta faptele procurorii.

In cauza, s-a dispus luarea masurii sechestrului asigurator asupra unor sume de bani ridicate de la Moroianu. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii si preventive dispuse in cauza. La sfarsitul lunii august 2020, procuorii DNA anuntau ca medicul Vitalie Stan este urmarit penal pentru ca a luat mita 25.000 de euro de la 16 paciente pentru a le face operatii estetice sub pretextul unor afectiuni ce necesitau corectii chirurgicale. "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectul STAN VITALIE, medic primar, la data faptelor manager al Spitalului Clinic de urgenta, Chirurgie Plastica si Arsuri din Bucuresti, pentru savarsirea a 16 infractiuni de luare de mita", anunta DNA.

Conform procurorilor, in perioada ianuarie 2013 - ianuarie 2014, Vitalie Stan, in calitate de medic primar si manager al Spitalului Clinic de urgenta Chirurgie Plastica si Arsuri din Bucuresti, ar fi pretins si primit de la 16 paciente, sume de bani cuprinse intre 1.100 de euro si 2.700 de euro, pentru a le face diferite operatii estetice in spitalul de stat. "In concret, suspectul Stan Vitalie ar fi internat pacientele respective sub pretextul unor afectiuni ce necesitau corectii chirurgicale, iar in schimbul sumelor de bani primite, ar fi efectuat in cadrul spitalului de stat operatii estetice care se pot efectua in clinicile private. In total, acesta ar fi primit de la cele 16 paciente suma totala de 25.000 de euro", precizeaza DNA. In aprilie 2014, Vitalie Stan, la acel moment manager al spitalului, a fost retinut alaturi de alti medici intr-un dosar in care erau acuzati ca luau mita pentru a face operatii estetice care, in baza unor documente falsificate, erau decontate apoi din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.