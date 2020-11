Politistul englez din dosarul "Tandarei", acuzat ca detine o colectie de imagini pornografice cu copii abuzati

Fostul politist britanic Bernie Gravett,renumit pentru dosarele de trafic de fiinte umane la care a lucrat, fiind implicat si in cazul "Tandarei", este acuzat de autoritatile britanice de pornografie infantila. Concret, Bernie Gravett este acuzat ca detine o colectie de aproape 200 de imagini cu copii in ipostaze pornografice.

Potrivit The Scotish Sun, punerea sub acuzate a fostului politist, devenit intre timp consultant in probleme de trafic de persoane, i-a socat pe fostii colegi. "A tinut prelegeri in intreaga lume si este un expert de frunte in domeniul sau.Este cu adevarat socant faptul ca el este acuzat acum de acuzatiile de detinere de imagini de abuz asupra copiilor", a declarat un fost coleg al politistului pentru sursa citata.

Potrivit Oxford Mail, faptele de care este acuzat Bernie Gravett sunt din perioada 2011-2017. Aceeasi sursa mai arata ca fostul politist, eliberat pe cautiune, va fi audiat in 7 decembrie. Potrivit G4Media, in decembrie 2019, Bernie Gravett se declara socat de achitarea inculpatilor din dosarul Tandarei, in care a lucrat alaturi de politisti romani.

"La auzul acestei vesti triste, ma tem pentru poporul roman. Sistemul de justitie penala din Romania a dat gres atat fata de copiii care au fost tratati si exploatati, cat si fata de viitoarele victime. Gruparea din Tandarei devine si mai puternica cu aceasta decizie atroce a Curtii. Este o zi trista pentru justitia din Romania", spunea Gravett, potrivit sursei citate.

Judecatorii de la Curtea de Apel Targu Mures care i-au achitat pe cei 25 de inculpati din dosarul traficantilor de copii de la Tandarei isi motiveaza decizia prin faptul ca procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT)- Structura Centrala au strans un probatoriu "subtire", bazat pe probe indirecte, iar ancheta a fost una cu lacune majore.

Cei 25 au fost acuzati ca in urma cu un deceniu au traficat copii din propria etnie in Marea Britanie, unde acestia erau folositi la cersit si furat. A fost primul caz de trafic de minori investigat de o echipa comuna formata din politisti romani si englezi. Cazul privea traficarea a 181 de copii romi in Marea Britanie, unde erau folositi la cersetorie si furturi. In Anglia, aproximativ 120 de traficanti au fost prinsi si aruncati dupa gratii.

In cazul anchetei din Romania, acuzatiile erau foarte dure: constituire de grup infractional organizat, trafic de minori, spalare de bani si nerespectare a regimului armelor si munitiilor. In februarie 2019, la Tribunalul Harghita, prima instanta sesizata, toti cei 25 de inculpati au fost achitati, cand judecatorii au constatat ca unele fapte s-au prescris dupa ce procesul a fost tergiversat vreme de 9 ani.

La finalul procesului, Curtea de Apel din Targu Mures a constatat ca doar acuzatia de nerespectare a regimului armelor si munitiilor s-a prescris. In cazul acuzatiilor de constituire de grup infractional organizat, trafic de minori, spalare de bani, a decis achitarea in baza articolului potrivit caruia: "fapta nu exista".