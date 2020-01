Poluarea a devenit al treilea factor de deces la nivel mondial. 4,2 milioane de oameni mor anual din cauza poluarii

Poluarea este al treilea factor de deces la nivel mondial, iar ceea ce respiram influenteaza sanatatea noastra, a declarat profesor universitar doctor Ruxandra Ulmeanu.

"Poluarea aerului este al treilea contributor pentru decese la nivel mondial. Ceea ce respiram influenteaza sanatatea noastra. Problemele legate de calitatea aerului sunt in crestere. 9 din 10 persoane din lume respira aer poluat. 570.000 de copii sub varsta de 5 ani mor prin infectii respiratorii atribuite poluarii aerului din interior, exterior si fumatului pasiv. 4,2 milioane de decese pe an sunt cauzate de poluarea aerului si a apei spune raportul OMS din anul 2019. 3,8 milioane decese pe an sunt cauzate de expunerea la fum in gospodarii", a spus Ulmeanu.

Potrivit acesteia, principalii factori poluanti sunt particulele de materie poluanta (PM). "Acestea sunt foarte mici, se vad la microscopie electronica. Sunt particulele de care vorbim de 2,5 microni sau mai mici", a explicat medicul. Ea a spus ca poluarea aerului are 2 componente: particule de materie poluanta din aer si gazele cu efect de sera.

"Aceste particule de materie poluanta sunt carcinogene pentru oameni", a explicat Ruxandra Ulmeanu in cadrul unui eveniment organizat de Sanatatea Press Group in parteneriat cu Institutul "Marius Nasta". Ea a sustinut ca schimbarile climatice au impact direct asupra sanatatii - asupra plamanului in particular, iar incalzirea globala afecteaza aerul si apa potabila.

Medicul a mai afirmat ca polenurile si alti aeroalergeni sunt in cantitati mai mari in conditii de caldura extrema, iar cresterea continua a temperaturilor va conduce la cresterea poverii astmului. Totodata, cresterea temperaturilor si a particulelor de materie poluanta sunt factori care cresc incidenta si severitatea astmului, rinosinuzitei, BPOC-ului, infectiilor de tract respirator, si a cancerului pulmonar.