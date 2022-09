Preşedintele Iranului a refuzat interviul programat la CNN pentru că jurnalista nu a vrut să poarte văl

Preşedintele iranian Ebrahim Raisi a refuzat să mai acorde la New York un interviu deja agreat cu CNN, deoarece jurnalista care urma să-l intervieveze nu a fost de acord să poarte văl.

Jurnalista Christiane Amanpour, vedetă CNN și şefa secţiei internaţionale a postului, a fost cea care a spus povestea pe Twitter, însoţită de fotografia scaunului gol din faţa ei, care era gata pentru preşedintele iranian.

Amanpour a relatat că un consilier al preşedintelui iranian a venit să o vadă ''la 40 de minute după ora la care interviul ar fi trebuit să înceapă'', pentru a-i spune că Ebrahim Raisi ''sugera'' ca jurnalista să poarte un văl, ''întrucât sunt lunile sfinte Mouharram şi Safar''.

„Preşedintele mi-a sugerat să port vălul, pentru că suntem în lunile sfinte ale lui Muharram şi Safar. Am refuzat politicos. Suntem la New York, unde nu există nicio lege sau tradiţie în ceea ce priveşte voalul. Am subliniat că niciun preşedinte iranian anterior nu a repetat această solicitare atunci când i-am intervievat în afara Iranului", a povestit jurnalista.

„Consilierul a specificat apoi foarte clar că interviul nu va avea loc dacă nu voi purta un văl. A spus că este o 'chestiune de respect' și s-a referit la situația din Iran, aluzie la protestele care au cuprins țara. Am spus din nou că nu pot accepta aceste condiții. A plecat și interviul nu a mai avut loc", a continuat vedeta CNN.

Episodul apare în contextul în care Iranul este cuprins de un val de proteste după ce o tânără arestată pentru că nu a purtat văl a murit în detenție. Manifestaţiile s-au soldat până acum cu 17 morţi, potrivit guvernului iranian.