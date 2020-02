Presa internationala lauda noul film al lui Cristi Puiu: O capodopera plina de intensitate, de o seriozitate intimidanta

Criticii de la The Guardian au apreciat filmul lui Cristi Puiu, "Malmkrog", prezentat in premiera mondiala vineri la Berlinala, drept "o drama de epoca cerebrala, care iti ramane in minte", iar Screen Daily a scris ca este "un film de o seriozitate aproape intimidanta, imaginea fiind picturala".

Filmul "Malmkrog" a deschis sectiunea Encounters de la Berlinala, in prezenta regizorului, intr-o proiectie cu sala plina si minute de aplauze la final.

"O drama de epoca cerebrala care iti ramane in minte", a apreciat criticul de film Peter Bradshaw in cotidianul britanic The Guardian.

"Un film de o seriozitate aproape intimidanta. Jocul actorilor este admirabil, date fiind cadrele lungi si dialogurile maraton, iar realizarea, una meticuloasa: imaginea semnata de Tudor Panduru, fie pe timp de zi, fie pe timp de noapte, este picturala si grandioasa", a notat Screen Daily.com.

"O capodopera plina de intensitate", potrivit site-ului culturedvultures.com. "Filmul infatiseaza contradictiile din societatea occidentala".

"Captive ideilor retrograde si propriului dogmatism glacial, personajele din "Malmkrog" par niste fantome, incapabile de a interactiona cu lumea exterioara. Cristi Puiu lasa sa transpara intr-un mod de-a dreptul magnific atitudinea care-i face sa semene cu personajele din Farmecul discret al burgheziei de Bunuel", se arata pe site-ul francez lepolyester.com.

Urmatoarele proiectii ale filmului la Berlinala vor avea loc pe 22, 23 si 29 februarie.

In cadrul sectiunii Encounters, "Malmkrog" este in competitie cu alte 14 filme din intreaga lume.

Lungmetrajul este o ecranizare de epoca, cu un scenariu adaptat dupa "Trois entretiens", de Vladimir Soloviov (1853-1900), filmat timp de 40 de zile la conacul Apafi din satul Malancrav (Sibiu).

"O interogare asupra cinematografiei si memoriei", asa cum declara regizorul Cristi Puiu, "Malmkrog" este construit in jurul a cinci personaje, iar actorii vorbesc in limba franceza, doar cateva replici fiind in germana, rusa si maghiara. Decorul si costumele redau atmosfera inceputului de secol XX din Transilvania.

Din distributie fac parte: Frederic Schulz-Richard, Agathe Bosch, Diana Sakalauskaite, Marina Palii, Ugo Broussot si Istvan Teglas.

Malmkrog este o coproductie Romania, Serbia, Elvetia, Suedia, Bosnia si Macedonia de Nord.

Cristi Puiu a regizat "Marfa si banii" (2001), "Moartea Domnului Lazarescu" (2005), film castigator al Premiului Un Certain Regard la Festivalul International de la Cannes, "Aurora" (2010), "Sieranevada" (2016), propunerea Romaniei pentru o nominalizare la premiile Oscar.

Este considerat deschizatorul de drum al Noului Val in cinematografia romaneasca. A fost distins cu titlul Cavaler al Ordinului Artelor si Literelor de catre ambasadorul Frantei in Romania, Henri Paul, in anul 2011 si decorat cu Ordinul de Merit in Grad de Cavaler de statul roman in 2006.