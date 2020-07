Presedintele Iohannis: Facem o prioritate zero din investitiile in infrastructura. Avem bani

Seful statului a declarat, miercuri, ca a discutat despre modalitatile prin care Romania sa poate accesa cei 80 de miliarde de euro, bani obtinuti de la Bruxelles.

"Noi facem o prioritate zero din investitiile in infrastructura. Avem bani sa costruim autostrazi, cai ferate, investii de mediu, de digitalizare, sa investim in infrastructura din educatie si din sanatate", a spus acesta.

"Ne dorim ca Romania sa prospere in urmatorii ani si asta nu se poate face decat cu investitii majore in urmatorii ani si asta nu se poate face decat cu investitii masive in domeniile cu impact major pentru cetateni", a spus Klaus Iohannis.

Presedintele a precizat ca maine va avea o intalnire cu ministrul de interne si seful DSU. "E un moment critic, iar masurile de protejare a populatiei sunt extrem de importante acum. Situatia e extrem de grava si trebuie sa fim constienti de necesitatea imperativa a tinerii sub control a epidemiei", a spus seful statului.

Intrebari si raspunsuri:

Se impune amanarea alegerile locale pentru a doua oara?

"Este o discutie legitima daca organizam sau nu alegerile in 27 septembrie. Vreau sa despartim discutia politicianista de cea pe fapte. OMS a facut multe anunturi, iar unul care ma ingrijoreaza foarte mult: aceasta pandemie nu are mai multe valuri, are un singur val mare. Asadar, avem doua chestiuni de care sa tinem cont: e nevoie de alegeri pentru a reda legitimitatea administratiei. Ce obtinem daca amanam acum alegerile? Poate intram in decembrie, ianuarie, cand poate peste pandemie se suprapune si gripa, si o iarma grea.

Actul de votare se poate organiza in conditii bune. Se pot institui masuri de distantare. Ce e greu de organizat e campania electorala. Se va desfasura in conditii foarte atipice.

Pana la mijlocul lunii august trebuie sa tinem cont de aceste lucruri si se va relua discutia", a declarat Klaus Iohannis.

Sunteti de acord cu majorarea de 20% a alocatiilor pentru copii?

Iohannis: "Suntem intr-o situatie foarte complicata din punct de vedere economic, bugetar si electoral. Noi ne dorim sincer sa crestem si alocatiile si pensiile. Dar de la dorinta la putinta e o cale mai lunga. In conditiile in care economia romaneasca se contracta, ca si celelalte, veniturile la buget s-au diminuat semnificativ.

In loc de 3% deficit, vom avea probabil un deficit considerabil mai mare, deja am depasit deficitul calculat pentru intregul an. In aceste conditii, cand ne luptam sa revigoram economia, nu cred ca se asteapta cineva ca toate cheltuielile planificate initial sa poata fi facute. Nu sunt bani pentru toate.

Totusi, am rugat guvernul sa vina cu propuneri de majorari cat ne permitem anul acesta. PNL a propus anul trecut dublarea alocatiilor, PSD a vrut sa copieze masura si a venit cu o alta dublare, care nu va fi posibila de azi pe maine. Dar toti ne dorim sa devina posibila, poate in etape, sau - cum spun cineva - pas cu pas. Primul pas va putea fi facut destul de repede si asteptam guvernul sa vina cu un calcul.

La fel si despre pensii: e evident ca o crestere de 40% nu este posibila, pur si simplu nu sunt bani. Dar este rezonabil sa ne gandim la o crestere a pensiilor. Nu putem lasa pensionarii sa plateasca integral costul contractiei economice. Dar si aici justa masura e importanta. Va spun clar: pensiile vor creste. Guvernul va calcula cu cat".

Presedintele Klaus Iohannis a convocat miercuri, 29 iulie, o noua sedinta pe tema fondurilor europene, la care participa premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, si ministrii Finantelor, Economiei, Fondurilor Europene si Transporturilor.