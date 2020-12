Previziune apocaliptica cu noua tulpina mutantă COVID: In Marea Britanie 700.000 de cazuri noi si 5.000 de morti pe saptamana

Presa britanica scrie ca atmosfera in celula de criza convocata vineri, 18 decembrie, de catre premierul Boris Johnson cu privire la aparitia noii tulpini a coronavirului a fost una "sumbra", cu toata lumea "ingrijorata la maxim".

Astfel, chiar si reticienta premierului Boris Johnson a disparut in momentul in care specialistii epidemiologi i-au spus ca in februarie 2021 numarul de cazuri se va tripla, pana la 700.000 de noi imbolnaviri saptamanal. "O evaluare interna, la inceputul lunii decembrie, a sugerat ca vor exista aproape 700.000 de cazuri pe saptamana pana la jumatatea pana la sfarsitul lunii februarie - de peste trei ori nivelul actual - cu 20.000 de internari in spital si 5.000 de decese", scrie The Times.

In aceste zile, Marea Britanie inregistreaza o medie de 4-500 de decese zilnic la peste 30.000 de noi imbolnaviri pe zi. Un inalt oficial prezent la aceasta celula de criza a descris mult mai succint atmosfera in randul oficialilor cand li s-au prezentat noile informatii: "Totul e f**ut. Nu cred ca cineva din camera se astepta sa fie atat de rau", scriu cei de la The Times.

Boris Johnson, care era reticient cu privire la necesitatea unor noi restrictii a cedat in fata noilor estimari. "Abia cand s-a confruntat cu un scenariu care arata ca un Armageddon si-a schimbat pozitia", a spus o sursa. "I s-a spus despre asta de saptamani, dar a refuzat sa accepte acest lucru." Noua mutatie a coronavirusului detectata in Marea Britanie se transmite mai usor, dar poate fi tinuta sub control la fel ca si celelalte tulpini, au subliniat oficiali OMS.

"Situatia nu este scapata de sub control, dar nici nu poate fi lasata la voia intamplarii ", a declarat Mike Ryan, directorul departamentului pentru urgente sanitare din cadrul OMS, in cadrul unei conferinte de presa, indemnand statele sa implementeze masuri sanitare incercate si testate. Potrivit OMS, persoanele care se infecteaza cu noua tulpina transmit virusul in medie altor 1,5 persoane, in comparatie cu o rata de infectare de 1,1 pentru tulpinile cunoscute anterior pe teritoriul Marii Britanii.

Oamenii de stiinta britanici incearca in continuare sa afle in ce masura aceasta crestere este cauzata de mutatii ale virusului si cat de mult are legatura cu factori comportamentali in randul populatiei, a spus Maria Van Kerkhove, director tehnic OMS pentru pandemia de COVID-19. Pana la aceasta ora, nu exista dovezi ca noua tulpina ar produce forme mai severe sau mortale ale bolii, a subliniat aceasta.