Prima ninsoare a luat-o pe Firea pe principiul "iarna e ca vara"! STB paralizat ca si restul orasului, lumea a mers pe jos la serviciu

Bucurestilul a fost paralizat dupa ninsoarea de azi-noapte. Gabriela Firea care tot facea cmandmente de iarna prin octombrie, la +14 grade Celsius, a ramas cu idea ca "iarna e ca vara"! Asa ca s-a apucat de alte comandamente, inclusiv cel impotriva coronavirusului, desi prin Bucuresti abia daca mijeste gripa normala, cea romaneasca get-beget.

Noaptea trecuta a dat in plin in toate comandamentele primariei, pe cand madam primar dormea, normal, la Voluntari, alaturi de primarele-soț Pandele. Urgie, carevasazica, daca e s-o iei asa... Tare insa ca si directorul STB, Andrei George Creci, valetul lui Firea a fost luat total pe nepregatite. Numai ca omul a declarat de cu dimineata ca nu e problema ca "totul a fost normal". Poza pe care o alaturam arata ca n-a fost normal deloc. Lumea a facut sir indian pe liniile de tramvai, pe langa 41, alte 15 tramvaie n-au functionat.