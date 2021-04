Primul satelit romanesc va fi lansat in doua luni cu ajutorul unei eco-rachete

Primul satelit romanesc urmeaza sa fie lansat, in luna iunie, din zona Marii Negre, lucru care va face din tara noastra cea de-a doua din Europa care va detine un satelit. Ce este interesant la acest satelit este faptul ca racheta care-l va propulsa in orbita este de productie romaneasca 100%.

Acesta este primul satelit al Romaniei, iar daca lansarea va fi un succes, atunci doar noi si Franta, dintre tarile UE, ne vom putea lauda cu faptul ca avem astfel de sateliti. Pe langa scopul utilitatii unui astfel de satelit, Asociatia Romana pentru Cosmonautica si Aeronautica (ARCA) vrea sa castige un premiu de 10 milioane de euro oferit de Comisia Europeana care vrea sa stimuleze crearea de rachete de lansare reutilizabile la costuri foarte mici. "EcoRocket se va lansa de sub apa, in iunie 2021, printr-o procedura inovatoare. In acest fel, vom obtine, practice, o flexibilitate exceptionala de lansare de pe orice mare sau ocean, fara a fi dependenti de o platforma de lansare fixa", scriau cei de la ARCA, intr-o postare pe Facebook.

Misiunile lor de lansare care includ operatiuni navale sunt foarte complexe. Acestea necesita un efort exceptional pentru coordonarea operatiunilor in stransa cooperare cu unitatile marinei, fortelor aeriene si aviatiei civile care sunt implicate activ. "Cantitatea de date in timp real si implementarea procedurilor atat navale, cat si aeriene sunt extrem de solicitante. Pentru ca toate acestea sa se intample in conditii bune, tot personalul trece printr-un program de instruire atat in clasa, cat si practic, folosind echipamentul naval si de lansare. Antrenamentul face diferenta in ziua lansarii", mai spuneau cei de la ARCA.

EcoRocket va fi dotat cu o gama larga de senzori in timpul zborului inaugural. Acestea includ transponderul Mode S, codificatorul de altitudine, patru balize de satelit, trei radio-balize, accelerometre multiple, senzori de presiune si temperatura si sase camere video care vor inregistra cu o rezolutie minima de Full HD pana la 4K. Acestea vor permite ARCA sa urmareasca vehiculul in timp real prin mai multe platforme. "Senzorii ne vor permite, de asemenea, sa determinam cu o precizie extrema si in timp real traiectoria vehiculului, viteza, altitudinea, etapizarea si secventa de recuperare. Majoritatea acestor senzori au fost calibrati in timpul misiunilor de zbor anterioare ale ARCA", mai spuneau cei de la ARCA.