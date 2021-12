ÎPS Teodosie, către Guvern: "Nu poți să așezi certificatul verde peste Dumnezeu!"

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, le-a cerut joi guvernanților să nu introducă obligativitatea certificatului verde pentru participarea la slujbe:

- „Nu poti sa asezi certificatul verde peste Dumnezeu. Nu poti sa conditionezi credinta de un act vremelnic. E optiunea fiecarei individ in colaborare cu medicul. Daca vaccinul ar fi 100% binefacator, nu as avea nimic impotriva. Dar tu iti asumi, nu-si asuma nimeni, nici macar firma"

- „Eu ii voi primi pe toti. Este o imixtiune, un abuz in treburile Bisericii. Nu trebuie sa impartim lumea in vaccinati si nevaccinati, e prea mare aceasta dezbinare si statul are datoria sa ne uneasca, nu sa ne dezbine"

- „As dori ca politicienii sa nu se impotriveasca lui Dumnezeu, sa nu strice randuiala Bisericii de 2.000 de ani. Imi e mila de ei pentru ca Dumnezeu nu se lasa batjocorit"

Declarația lui ÎPS Teodosie a fost făcută după întâlnirea premierului României cu reprezentanții cultelor religioase. Guvernul susţine şi promovează libertatea religioasă prin participarea la activităţile religioase în condiţii de siguranţă sanitară şi respect reciproc.

Avocatul Toni Neacșu atrage atenția că preoții nu mai pot oficia slujbe în biserică: "Dacă se păstrează obligația prezentării certificatului verde la toate entitățile juridice din amendamentele PNL-USR de la Senat, deși pare că PSD le va extinde, atunci nici preoții nu mai pot intra în propriile biserici nevaccinați, cultele fiind persoane juridice de drept privat de utilitate publică, finanțate parțial din bugetul de stat, așa că nu pot fi excluși. Ca să facă o slujbă creștinească de înmormântare preotul trebuie să aibă certificat verde, pentru că este la locul de muncă."