Radergy S.R.L. a lansat ComparMed.com, primul motor de cautare de medicamente din Romania

Piata de medicamente din Romania este una vasta, complexa și complicata in acelasi timp. De aceea, pentru ca orice roman sa isi poata cumpara online medicamentele de care are nevoie cat mai rapid si de la cel mai accesibil furnizor, Radergy SRL a venit cu ideea lansarii unui site de comparatie a diverselor oferte, asa cum exista si in cazul altor produse cum ar fi electrocasnicele. Povestea celui care a venit cu aceasta idee si a implementat-o cap-coada, in randurile de mai jos.

Aventura lui Allex Radu de la vanzator la programator senior la antreprenor

Calauzit de Dumnezeu in drumul spre a face bine semenilor sai, un tanar roman din orasul Rosiorii de Vede pe nume Allex Radu a reusit ca in doar doi ani sa-si puna cariera pe o alta linie. Plecand de la a lucra de la salariu la salariu ca agent de vanzari telesales si alocand minim doua ore in fiecare zi pentru a citi, a face cursuri si propriile proiecte, a reusit pe cont propriu sa ajunga programator. A avut nevoie de informatii pe care le-a gasit usor cu ajutorul Google si al site-ului dedicat programatorilor - "Stack Overflow". Drumul nu a fost usor, dar cu multa munca si ambitie a reusit.

Odata ajuns la nivel de programator senior a simtit nevoia sa-si puna cunostintele de programator pentru a ajuta oamenii obisnuiti sa depaseasca saracia si foametea, dar si pentru a lupta pentru egalitatea in drepturi. Astfel a ajuns sa infiinteze compania Radergy S.R.L. pentru a-i servi ca un ajutor pentru a-si indepini misiunea pe care, spune el, a primit-o de la Dumnezeu.

Primul Motor de cautare de medicamente din Romania

Compania Radergy S.R.L. este cea care a lansat site-ul ComparMed.com, primul motor de cautare de medicamente din Romania. Acesta permite utilizatorilor sa gaseasca usor si rapid cele mai ieftine medicamente de care au nevoie. Prin intermediul acestui site acestia isi pot imbunatati calitatea vietii in timp ce economisesc timp si bani.

Simplitatea motorului de cautare este inspirata dupa marele motor de cautare globala denumit Google. Acesta include si functii complexe destinate utilizatorilor mai avansati prin intermediul carora pot sa filtreze cautarea dupa o anumita farmacie sau un brand. Odata ce clientul va gasi cel mai potrivit produs, portalul il va directiona catre farmacia online unde va putea plasa comanda online, nefiind necesara o deplasare la farmacie.

Singura solutie viabila pentru clientii din mediul rural

Pentru a se asigura ca functioneaza in parametrii optimi, comparatorul de preturi a fost testat de un numar ridicat de persoane. Acesta a fost testat chiar si de persoane de peste 65 de ani din mediul rural considerate persoane vulnerabile nu doar datorita varstei care vine cu o serie de complicatii si predispozitii, dar si datorita faptului ca nu au acces la o varietate de optiuni.

Daca ar fi sa comparam putin cele doua medii de locuit - rural/urban - in marile orase este o incovenienta sa te duci la mai multe farmacii sa "vanezi" pretul cel mai bun, in timp ce in mediul rural in multe cazuri nici nu exista o farmacie locala, clientii fiind nevoiti sa piarda o zi intreaga "la oras" pentru a-si achizitiona medicamentele de care au nevoie. De aceea, mediul online este singura solutie viabila care sa-i ajute sa evite consumul de timp, bani si efort.

Radergy S.R.L. vrea de asemenea sa ajunga sa-si gaseasca noi clienti in randul farmaciilor mici si mari, chiar si al magazinelor de cosmetica si alimente bio. Spre deosebire de motoarele de cautare conventionale care pun in fata utilizatorului rezultate sponsorizate prin sistem de licitatie si cer achitarea serviciilor in avans, motorul de cautare ComparMed este diferit. Ideea este de a lucra in ajutorul utilizatorului final, al persoanei care cauta online medicamentele de care are nevoie.

Solutii avantajoase pentru farmaciile partenere

Motorul de cautare Comparmed lucreaza dupa principiul "Nu vinzi, nu platesti", folosind un algoritm propriu pentru a afisa in primele trei rezultate produse selectate in functie de pretul si comisionul lor, lucrand la foc automat. Mai mult, acesta usureaza munca departamentelor de marketing al farmaciilor si magazinelor, nemaifiind necesara achizionarea de credite si cautarea de cuvinte cheie pentru licitatia propriu-zisa. De asemenea, farmaciile si magazinele primesc afisari si click-uri nelimitate, incluse in comisionul variabil care poate incepe de la 1%, comision platit DOAR dupa ce vanzarea a fost finalizata.

Motorul de cautare ComparMed a fost construit de la inceput ca un serviciu digital robust, folosind cele mai moderne tehnologii . Acestea permit o rapiditate in incarcare si o fluiditate extinsa in special pe telefoanele mobile, ceea ce duce la o similaritate cu o aplicatie nativa.

Compania Radergy S.R.L. isi ia un angajament serios de a reinvestesti in marketing 50% profitul castigat din comisioanele aferente primului an, asigurand un val constant de clienti pentru partenerii sai. Astfel, ambele tabere au de castigat, iar in final, utilizatorul care are nevoie urgenta de medicamente este cea mai multumita deoarece a primit sansa la o viata mai buna, de o calitate superioara. Vorba aceea: bine faci, bine gasesti!

#DrepturiEgale #EqualRights

Compania Radergy S.R.L. se angajaza sa lupte pentru egalitatea in drepturi, alocand 1% din profitul anual al companiei pe campanii de marketing menite sa creasca constientizarea (EN awareness) asupra importantei egalitatii in drepturi.