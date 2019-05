Radu Mazăre a evadat împreună cu King Kong!

L-am așteptat, într-o dimineață, pe Radu Mazăre, în fața casei sale din Mamaia. Urma să sosească, după un proces foarte greu, de la București, fiind la un pas de a fi arestat. După ce am urmărit firul evenimentelor la televizor, am fost convins că, în scurt timp, vor veni vremuri grele pentru el. Și am avut dreptate.

O dovadă palpabilă se contura chiar sub ochii mei. Mă așteptam să găsesc curtea casei sale plină cu toți cei care, pe atunci, se legitimau ca fiind prietenii lui Radu Mazăre și, la o adică, sunt în stare de orice sacrificiu pentru el. Inclusiv, dacă și acesta era un sacrificiu!, să îl aștepte în poartă după un episod dur consumat în instanță și după o zi, la total, infernală. Se spunea că gruparea Mazăre este ermetică și că este imposibil să ajungi la miezul ei. Realitatea din jurul meu, una extrem de dură, vorbea de la sine despre statutul unui om care nu mai este ceea ce a fost și care se scurge, precum nisipul, pe fundul clepsidrei.

Nimeni, dar absolut nimeni, nu s-a învrednicit să-i iasă în cale cu mâinile larg deschise și să îl încurajeze într-un moment deosebit de greu al vieții sale! Mă refer, desigur, la cei care nu ratau nici o masă sau sindrofie organizate de fostul primar, la toți cei care s-au căpătuit cu sprijinul său! Așa începe uitarea cronică! A fost surprins de prezența mea la o oră matinală, singur cuc în fața porții! M-a invitat înăuntru și mi-a oferit un ceai. I-am explicat că am realizat că e părăsit de toată lumea și că intenționez să scriu un reportaj despre situația lui. I-am mai spus că mă așteptam ca prietenii să îl îmbărbăteze! Timpul mi-a demonstrat că gestul meu a fost inutil. Radu Mazăre este un luptător dur și imprevizibil, capabil să se apere singur. Și care nu are nevoie de lamentările cuiva... A demonstrat acest lucru în numeroasele clinciuri pe care le-a avut cu fostul președinte Traian Băsescu, care a evitat tot timpul confruntările corp la corp.

Ca și autoritățile abilitate, nu am o confirmare oficială în ce privește evadarea lui Radu Mazăre din pușcăria din Madagascar! Dar, trebuie să recunosc, noua ipostază îl avantajează din nou, chiar dacă informația este falsă. Evadatul Radu Mazăre! Sună spectaculos, nu-i așa? Oare cum a evadat? A organizat o ambuscadă? A sărit pe fereastră cu parapanta? S-a travestit în King Kong evadează? A săpat un tunel? Fiind foarte slab, s-a amestecat cu trestia de pe o tarla? S-a infiltrat într-un mușuroi de furnici? A jucat rolul lui Fifi Înaripatul? A jucat rolul madagascarianului sub acoperire? Din câte roluri a jucat vara la Mamaia, nu îmi amintesc ca pe listă să figureze și evadatul! Acum a ajuns și evadat? Cu sau fără voia lui!

Cine a lansat o asemenea variantă i-a făcut un mare serviciu lui Mazăre! Iar dacă a evadat cu adevărat și le-a tras basca polițiștilor din Madagascar pe frunte, bravo lui! Avem și noi evadatul nostru! Sunt și alții, dar mărunți. Una este să evadezi din sau în Madagascar și alta e să fugi dintr-o toaletă pe sub nasul înfundat al unui plutonier de la noi! În postura de evadat, fostul primar culege deja primele elogii ale simpatiei populare...Una este să evadeze Mazăre sau alta este să evadeze Gheorghe SRL! Dacă va evada pe bune, cota sa de popularitate va fi și mai mare, fiind cunoscută atitudinea tolerantă a opiniei publice de la noi, atunci când cei care au călcat pe bec sunt tratați cu duhul blândeții.

Mi-e greu să cred că îi arde cuiva de glume în Madagascar! Dar oare se găsesc becuri în Madagascar? Am scris, într-un alt editorial, că Radu Mazăre nu își va vinde pielea pe un preț de nimic! Pentru domnia sa, libertatea este bunul cel mai de preț. Dacă cineva atentează la ea, sunt sigur că e în stare de orice! Experiențele trăite în aresturile din România l-au determinat să plece din țară, fiind sigur că va fi condamnat. Nimeni nu cunoaște, la ora târzie din noapte la care scriu aceste rânduri, dacă Radu Mazăre a evadat cu adevărat. Varianta lansată nu este imposibilă. Din toate punctele de vedere. Și, dacă a evadat, unde să se ducă? Președintele Madagascarului a declarat război corupților de pretutindeni! Nu prea sunt locuri în țările învecinate...Costa Rica? Brazilia?

La noi, sunt destui cei care se gândesc cum să evite întâlnirea cu evadatul Radu Mazăre! Sunt în stare să-i finanțeze o evadare care să desființeze mitul Papillon în materie de sărit gardul pușcăriilor. Sau o diversiune care să ne determine să ne uităm în altă parte. Pentru că nu are simțul umorului, "organul nostru" îl caută pe Mazăre în nucile de cocos pe care stă scris ca la trenurile noastre avertismentul "E pericoloso sporgersi!"

Lucian Cristea