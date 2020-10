Rafila propune imunizarea in masa pentru Covid-19. Practic, scapa cine poate!

Profesorul Alexandru Rafila propune o imunizare in masa a populatiei pentru criza provocata de Covid-19. El apreciaza "modelul suedez" pentru situatia alarmanta a infectarilor cu Sars-CoV2 din România. Acest model pe care l-a aplicat Suedia a fost aspru criticat de comunitatea internationala de medici ca un tip de sistem de genul: "scapa cine poate!"

"Eu am avut un comentariu puțin mai larg referitor la modelul suedez, am descris ce s-a întâmplat acolo și modelul suedez nu este o decizie. Este un proces. Pentru că nu cred că nicio țară nu poate aplica un astfel de model de pe o zi pe alta. În Suedia, la început, în primăvară, în lipsa restricțiilor, a fost înregistrat un număr important de cazuri și cu o mortalitate destul de mare, mai ales la categoriile vulnerabile, însă ulterior datorită unei strategii foarte bună de comunicare și de educare a populației, oamenii au înțeles că de ei depinde controlul acestei pandemii, în țara lor bineînțeles, și depinde și o normalitate a vieții publice și economice.

Acesta este modelul suedez. Ca să ajungem totuși la acest model ne trebuie o construcție. Care ar trebuie să plece de acum și chiar dacă în perioada următoare se vor lua măsuri restrictive, noi ar trebui să putem să clădim încrederea populației în cei care iau deciziile. Mie mi se pare că ne pierdem timpul cu tot felul de dezbateri sterile: cine e de vină, cine a fost responsabil.Și nu reușim să ne dăm seama că discutăm despre o problemă de sănătate publică care nu afectează numai PNL-ul, USR-ul sau PSD-ul, iar soluția trebuie să vină de la clasa politică care ar trebui să înțeleagă că ar trebui să ajute împreună la soluționarea acestei probleme de sănătate publică.

Or, încrederea cetățenilor va fi generată și de comportamentul clasei politice. Eu, ați văzut, am intrat în politică de o săptămână și am avut parte de atacuri din prima zi. Văd că lucrurile astea continuă. Astăzi nu sunt eu ținta, dar sunt alte persoane de pe scena politică acuzate de tot felul de lucruri. Ne pierdem timpul, pandemia progresează și pericolul crește foarte mult și cred că ar fi înțelept să terminăm cu aceste dispute sterile și să găsim împreună o strategie de convingere a populației că trebuie să fie parte din acest proiect", a declarat prof. dr. Alexandru Rafila.