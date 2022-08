Rareș Bogdan: "10 August necăjit, după 4 ani. Amărăciune, dezamagire și multe întrebări!"

Europarlamentarul Rareș Bogdan e trist la patru ani de la evenimentele din 10 august 2018, cand jandarmii au intervenit in forta impotriva manifestantilor din diaspora din Piata Victoriei:

"10 August necăjit, după 4 ani. Amărăciune, dezamagire și multe întrebări. Cine-ar fi crezut că este atât de greu să schimbi năravurile dintr-o țară unde sistemul a creat categorii de neatins? Eu, nu. Eu chiar credeam în democrație și stat de drept. Mai cred și acum, dar știu că e cumplit de greu. Și de nedrept. Acum 4 ani eram bucuros că sunt contemporan cu dovada vie că țara, prin oamenii ei minunați, are anticorpi la ticăloșie, ipocrizie, corupție. Eram convins că după eșecuri tulburătoare, scandaloase, precum dosarul Revoluției sau al Mineriadei, Justiția va oferi publicului satisfacția de a vedea pedepsiți vinovații pentru acele abuzuri evidente. Câtă naivitate... o parte a sistemului se protejează pe sine, iar oamenii mai visează, uneori, la dreptate. Mă număr printre ei. Dar cred că nu trebuie să abandonam speranța. Remember? 'The day we give in is the day we die'..."