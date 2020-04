Recomandarile medicului specialist pentru pacientii cu diabet, expusi la infectia cu coronavirus

Conf. dr. Anca Pantea Stoian, vicepresedintele Comisiei Nationale de Diabet, transmite o serie de recomandari pacientilor cu diabet, atat pentru prevenirea imbolnavirii cu coronavirus, cat si pentru un stil de viata sanatos, subliniind ca riscul de infectie este sporit la aceste persoane, comparativ cu populatia generala.

"Indiferent ca este vorba despre persoane cu diabet de tip 1 sau tip 2, asa cum se stie, acesti pacienti sunt mult mai vulnerabili la infectii. Totusi, nu a fost stabilit un risc diferit intre pacientii cu tip 1 si cei cu tip 2 de diabet, toti fiind expusi in aceeasi masura, inregistrand un risc de infectie de 2-3 ori mai mare comparativ cu populatia generala.

Una dintre explicatiile unanim acceptate este raportata la dezechilibrul metabolic cronic, in special controlul glicemic slab. Pe de alta parte, prezenta complicatiilor diabetului sau alte boli cronice coexistente cresc riscul de infectie cu COVID-19 pentru aceasta categorie de pacienti. Un factor de risc major pentru evolutia severa a pacientilor cu diabet zaharat si COVID-19 este si varsta; persoanele peste 65 ani fiind mai vulnerabile", se arata intr-un comunicat transmis de Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti.

In Romania sunt inregistrate, in Programul National de Diabet, peste 800.000 de persoane si, conform studiului Mentor si Predatorr, prevalenta diabetului zaharat este de peste 11%. Pana in data de 11 aprilie erau inregistrate 281 de decese cauzate de infectia cu COVID-19 si aproximativ. 27% dintre cei morti prezentau diabet zaharat. Pacientii cu boli cronice si cu o varsta inaintata sunt cei mai vulnerabili, se mentioneaza in comunicat.

"Printre acestia, pacientii cu diabet zaharat, mai ales cei care au un control slab al profilului glicemic si care prezinta complicatii ale diabetului, au risc crescut de contaminare si de dezvoltare a simptomatologiei severe. Persoanele care prezinta sindrom metabolic, obezitate, precum si o boala cardiovasculara se regasesc alaturi de pacientii diabetici printre cele mai expuse si fragile categorii de pacienti la infectia SARS-COV-2", precizeaza sursa citata.

Recomandari pentru pacientii cu diabet, in afara masurilor generale de preventie recomandate de catre autoritati:

- sa pregateasca o lista de medicatie curenta si sa roage medicul curant/de familie/diabetolog sa le prescrie medicatia pentru o perioada de 1-3 luni pentru a evita deplasarile repetate la farmacii si cabinete medicale. Sa aiba la dispozitie numarul de telefon al medicului de familie/medicului diabetolog/farmacistului si contactul unui membru al familiei/apropiat;

- pacientii insulinodependenti trebuie sa se asigure ca au un stoc rezonabil de insulina si consumabilele pentru testarea glicemiei;

- pacientii care folosesc pompe de insulina si/sau senzori de monitorizare glicemica trebuie sa se asigure ca au consumabilele necesare intr-o cantitate suficienta. Bandeletele pentru testarea corpilor cetonici urinari sunt de asemenea necesare;

- pacientii insulinodependenti, cu regim intensificat de insulina, in special cei cu diabet tip 1, sa se asigure ca detin o rezerva de glucagon (3-4 kit-uri) pentru corectarea hipoglicemiilor severe;

- este recomandata monitorizarea glicemiei mai frecvent decat de obicei pentru identificarea episoadelor de hipoglicemie si hiperglicemie.

Totodata, pacientii trebuie sa respecte o serie de recomandari pentru un stil de viata sanatos:

- tratamentul stabilit de medicul diabetolog/medicul curant va fi modificat doar la recomandarea acestuia;

- prescriptia dietetica, calcularea cantitatii de carbohidrati, diversificarea alimentatiei cu un aport crescut de legume, fructe, proteine precum si hidratarea corecta trebuie respectate cu strictete. Totusi, un stoc de produse pe baza de zahar ar trebui sa aiba fiecare pacient diabetic pentru a putea corecta eventualele episoade de hipoglicemie sau daca se instaleaza imposibilitatea de alimentare orala normala;

- exercitiul fizic, chiar si la domiciliu, de minim 30 minute zilnic, bazat pe exercitii usoare;

- igiena somnului este importanta, in contextul in care multe persoane sunt tentate sa amane repaosul nocturn cat mai tarziu in noapte;

- consumul de alcool si alimente bogate din punct de vedre caloric ar trebui evitat cat mai mult cu putinta;

- izolarea sociala poate produce stare de anxietate, panica sau depresie. Pentru evitarea acestor efecte, trebuie sa pastreze legatura cu cei dragi si sa petreaca timp de calitate citind sau dedicandu-se unui hobby;

Semnele care pot sugera o infectie cu COVID-19:

- Tuse uscata persistenta mai multe zile;

- Modificarea respiratiei, fie prin resimtirea acesteia ca fiind dificila sau lipsa de aer;

- Gat uscat;

- Durere/presiune persistenta in piept;

- Febra persistenta;

- Pierderea brusca a gustului si a mirosului;

- Dureri de cap, tulburari digestive, scaune diareice, varsaturi.

Medicul curant diabetolog/medicul de familie trebuie apelat cand:

- Pacientii prezinta semnele de mai sus sau cand acestea se agraveaza;

- Valorile glicemice sunt foarte mari sau foarte mici in mod repetat;

- Pacientii depisteaza corpi cetonici in urina;

- Urinarea este mai frecventa decat in mod normal (mai ales in timpul noptii; sete extrema indiferent de cantitatea de lichide consumata, gura uscata, dureri de cap, dureri de stomac, slabiciune, stare oboseala marcata);

- Este necesara ajustarea dozelor de insulina/medicatie/aport alimentar/carbohidrati;

- Pacientii raman fara medicatie sau consumabile;

- Orice alta stare legata de starea de sanatate (alte infectii/raceli/varsaturi/diaree).

La domiciliu, trebuie pastrata igiena spatiilor de locuit prin dezinfectarea obiectelor personale, dar mai ales a tegumentelor atunci cand se recolteaza sange pentru monitorizarea glicemiei sau cand se monteaza senzorul de monitorizare glicemica sau cateterul pompei de insulina.

Totodata, se recomanda limitarea contactului social sau a aglomeratiei; limitarea vizitelor la cabinetele medicale sau internarile programate si utilizarea contactelor telefonice/online/aplicatii mobile cu medicul curant.

Recomandari pentru pacientii cu diabet, care suspicioneaza ca s-au imbolnavit:

- Sa se hidrateze corespunzator, minim 2 litri, preferabil apa, si sa limiteze consumul de cafea/bauturi cu cafeina;

- Sa nu renunte la tratamentul pe care il urmeaza curent, indiferent de tipul acestuia (antidiabetic, antihipertensiv, antidislipidemic);

- Daca valoarea glicemiei coboara sub 70 mg/dl, sa consume alimente ce contin carbohidrati simpli, 15 grame (glucoza, miere, zahar, sucuri din fructe, bauturi cu zahar, bomboane/dropsuri) si sa verifice dupa 15 minute glicemia pentru a se asigura ca aceasta a crescut peste 70mg/dl;

- Daca valoarea glicemiei este peste 250 mg/dl, sa verifice prezenta corpilor cetonici in urina si sa sune medicul in situatia in care descopera testul pozitiv;

- Daca folosesc senzori de monitorizare glicemica si au luat acetaminofen este bine sa verifice valoarea glicemiei prin efectuarea unui test cu glucometrul;

- Sa monitorizeze tensiunea;

- Sa monitorizeze temperatura.