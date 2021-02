Reteaua de canalizare, furata in totalitate, intr-o localitate din Gorj. Hotii au devastat si statia de epurare

Hotii au furat reteaua de canalizare, inclusiv gurile de canal, dintr-o localitate din Gorj. Aceasta a fost construita cu fonduri europene, in urma cu sapte ani, timp in care locuitorii nu au vrut sa se racordeze, din cauza taxei.

Sistemul de canalizare a fost infiintat in urma cu sapte ani, insa nu a functionat niciodata. Hotii au inceput sa fure din retea in urma cu un an si au ajuns sa dispara si gurile de canal. Localnicii avertizeaza ca in prezent este problema cu statia de epurare, care nu este pusa in functiune. "Si pe aia au devastat-o", marturiseste un cetatean. Furturile au fost reclamate la Politie, unde se fac cercetari intr-un dosar penal cu privire la infractiunea de furt. Sistemul de canalizare din satul Bobaia, comuna Aninoasa, judetul Gorj, a costat 300.000 de euro, bani proveniti din fonduri europene.