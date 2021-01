Revoltă in Bran pe o decizie a Primăriei prin care un supermarket va fi construit în inima comunei: "Păstrăm tradițiile, suntem sufletul locului!"

Locuitorii comunei Bran, dar și micii producători sau reprezentanți ai unor asociații din zonă, acuză autoritățile locale că vor să permită construirea unui supermarket chiar în centrul localității.

In primul rând, transmit cei care contestă, locația aleasă pentru construirea supermarketului "Lidl" nu ar face altceva decât să distrugă producătorii locali, să desființeze, practic, tradițiile românești din zonă, să îngreuneze suplimentar circulația și ar duce, în final, la desființarea multor locuri de muncă. Gandul.ro a obținut declarații ale unor oameni care trăiesc în Bran sau au legături familiale în comună și doresc să se stabilească acolo, oameni legați sufletește de această localitate frumoasă care, înainte de pandemie, atrăgea turiștii ca un magnet.

Laurențiu Drăgan, director executiv al Asociației "Bran-Moeciu-Fundata", a declarat pentru sursa citata că o astfel de construcție, în zona aleasă, nu ar aduce plusvaloare pentru comunitate. Totodată, Laurențiu Drăgan insistă asupra ideii că locuitorii nemulțumiți de o astfel de decizie a autorităților nu sunt revoltați împotriva supermarketului Lidl, ci doar împotriva locației care a fost aleasă.

"Nu am nicio problemă cu ideea de a ridica acest supermarket Lidl în Bran, însă locația aleasă nu este una de natură să aducă plusvaloare comunității noastre. Prin venirea în acea locație a supermarketului Lidl, va fi afectat tot sectorul comercial din centrul Branului, mai exact micile prăvălii din centru vor rămâne fără clienți. Terasele, barurile din centru vor avea de suferit, pentru că turiștii vor alege să cumpere mult mai ieftin, iar micile afaceri locale din centru vor fi puternic afectate. Un lucru deloc de neglijat ar fi comparația cifrei de afaceri realizate de un magazin Lidl și cifra de afaceri a micilor negustori din centrul Branului, raportat la numărul de angajați.

Cifra de afaceri a acestui supermarket este de câteva ori mai mare față de cifra de afaceri a majorității negustorilor din centrul Branului, luați la un loc. Lidl, probabil cu 20-25 de angajați, va realiza acea cifră de afaceri, pe când ceilalți comercianți ai Branului și celelalte afaceri locale din Bran folosesc chiar și 200 de angajați pentru a încerca măcar să atingă acea cifră de afaceri, dar cu siguranță nu ajung până acolo. Diminuându-se afacerile din centrul Branului, vor fi afectate foarte multe familii de apariția supermarketului. Cei care lucrează în aceste mici afaceri locale vor trebui să își găsească locuri de muncă în altă parte. Probabil că vor migra către oraș. Localnicii nu vor merge să lucreze la Lidl. Același fenomen s-a întâmplat, de altfel, și în Bușteni.

Vor aduce angajați din alte părți, ceea ce înseamnă că - sub aspectul locurilor de muncă - nu există plus-valoare pentru comunitatea noastră, apar doar deservicii. Sub aspect economic, așa cum spuneam, vor fi afectate foarte multe familii. Nu în ultimul rând, trebuie adusă în discuție mobilitatea urbană. Vor fi afectați nu numai locuitorii din Bran, ci și vecinii noștri din Fundata sau Moeciu, plus turiștii care se deplasează către acele zone. Riveranii vor avea mari probleme în ceea ce privește zgomotul, aglomerația etc.

Relocarea acestui supermarket Lidl - pentru un grup care a avut 9, 7 miliarde lei în 2019 - nu va fi o problemă prea mare. La intrarea în Bran ar fi spațiu suficient pentru a construi și, practic, ar fi la un kilometru de amplasamentul propus acum", consideră Laurențiu Drăgan, director executiv al Asociației "Bran-Moeciu-Fundata".

"Nu suntem împotriva acestei companii, dorim ca zona să se dezvolte, dar amplasamentul ales nu este unul fericit. Este și un monument istoric acolo, dezvoltarea urbanistică uniformă va fi afectată, pe termen lung, dar acel spațiu a avut funcție de spațiu de locuințe. Și Castelul Bran va avea de suferit, indiscutabil. Turiștii vor veni, vor parca la supermarket, vor cumpăra produse mult mai ieftine de acolo, iar micii producători locali, cei care oferă produse tradiționale, vor fi afectați iremediabil"

Marian Iacobescu, reprezentant al Asociației Crescătorilor de Animale din zona Bran, consideră că producătorii tradiționali din zonă vor fi grav afectați de apariția acestui supermarket, fiindcă produsele tradiționale nu vor putea concura, niciodată, cu produsele ieftine aduse din import. Mai mult, reprezentantul Asociației Crescătorilor de Animale din zona Bran, dezvăluie și că s-a sperat în sprijinul acordat de autoritățile locale pentru producători, numai că realitatea este cu totul alta. "Sufletul Branului" poate dispărea în urma unor astfel de decizii.

"În zona respectivă este o problemă cu construcția oricărui tip de supermarket. Eu reprezint Asociația Crescătorilor de Animale din zona Bran, iar pentru noi este cu atât mai greu, situația dificilă rezultată în urma pandemiei de coronavirus ne-a afectat întreaga activitate. Iar acum resimțim o a doua presiune, ca să spun așa, din partea autorităților publice locale, cele care - din punctul meu de vedere - își doresc închiderea și dispariția concretă a crescătorilor de animale și a producătorilor locali din zonă. Asociația a depus nenumărate adresa la Primăria Bran, solicitând susținere, cu atât mai mult în această perioadă de criză medicală, când, economic vorbind, ne confruntăm cu mari dificultăți. Din păcate, nimeni de acolo nu a vrut să țină cont de faptul că produsele noastre tradiționale, făcute după rețete vechi, cu ingrediente naturale, cu gust autentic, nu ar putea să concureze niciodată cu produsele ieftine și făcute din tot felul de ingrediente, produse vândute în supermarketuri. Nu am găsit o înțelegere, iar dacă se merge înainte cu ideea deschiderii unui astfel de supermarket în Bran, atunci va fi distrusă, în mod clar, principala noastră piață de desfacere și, automat, se vor pierde și foarte multe locuri de muncă. Noi, spre exemplu, prin membrii Asociației, asigurăm locuri de muncă pentru mai mult de 200 de oameni, fiind unii dintre principalii angajatori.

Noi nu avem o problemă cu supermarketul și cu zona în are ar urma să fie amplasat, problema noastră este cu aceia care iau astfel de decizii, la nivel de autoritate locală, Primăria Bran, Consiliul Local... Noi ne așteptăm ca aceste autorități locale să fie punctul nostru principal de sprijin, nu să ne pună bețe în roate, chiar și involuntar. Când aduci un magazin care vinde totul ieftin și importat, îi omori exact pe producătorii locali, care sunt pe piața de acolo.

Și, dacă apare un supermarket, cu siguranță vor mai apărea două-trei în viitorul apropiat. Cei care ar trebui să ne ajute nu-și dau seama că noi suntem cei care păstrăm în viață tradițiile, în zonă, suntem sufletul Branului. Turiștii care vin în Bran nu au ca scop să vadă supermarketuri, ci să vadă frumusețile Branului, să mănânce produse tradiționale, brânza românească, cârnațul românesc, aceasta este experiența pe care și-o doresc.

Am tot încercat să vorbesc cu cei de la Primărie, pentru aș vrea să înțeleagă impactul pe care o astfel de decizie îl are, la nivelul comunității locale. Am fi vrut să mergem și noi la consultările care vor fi organizate pe acest subiect, la această discuție publică, numai că au limitat numărul de participanți - din cauza restricțiilor impuse de pandemie - la 25. Eu aș fi vrut să fie prezenți toți membrii asociației noastre, să mergem acolo, să ne vadă față în față, să ne răspundă la întrebări și să ne privească în ochi, dacă tot doresc să ne distrugă. Și nici nu înțeleg de ce se grăbesc așa de tare organizeze această consultare publică în pandemie, ar putea să aștepte câteva luni, măcar vine vara și ne-am putea întâlni, într-un număr mai mare, în spațiu deschis, să vadă câți suntem, ce implicații sunt și să își asume consecințele deciziilor luate împotriva noastră. Se ne spună în față că ne dau pe noi la o parte în favoarea unor produse de import la preț redus", solicită Marian Iacobescu, reprezentant al Asociației Crescătorilor de Animale din zona Bran.

"Vom depune, de fapt, o hârtie la Primăria Bran pentru a solicita amânarea acestei consultări publice legate de construirea unui supermarket în centrul localității, tocmai pentru că, în această perioadă a restricțiilor și numărului redus de participanți, nu credem că este o consultare veritabilă. Este bine că există o consultare publică, dar ne dorim să fim lăsați să mergem și să ne spunem punctul de vedere. Doar 25 de oameni sunt prea puțini, nu știe nimeni cine vor fi, nu are nimeni niciun control asupra acelor oameni, nu știe nimeni dacă există o ordine în care sunt acceptați..."

Nicoleta Iubu este arhitect și locuiește în Bran. Din punct de vedere arhitectural, o astfel de construcție, în zona aleasă, ar fi o greșeală. Zona respectivă este una de locuințe, iar decizia autorităților locale de a permite ridicarea unui supermarket ar transforma-o într-una cu "funcțiune mixtă", ceea ce ar atrage consecințe negative în viitor.

"Consider că am o datorie etică și morală să-mi expun o părere. În momentul de față, dezideratul construirii acestui supermarket este într-o zonă de locuire, o zonă veche de locuire a Branului, aproape de centrul Branului, unde găsim o barieră continuă de locuințe, majoritatea parter-etaj, cu un regim de înălțime destul de redus, iar această barieră de locuințe s-a întrepătruns cu câteva livezi, practic curțile aferente acestor locuințe. Dezideratul ar fi să se construiască supermarketul Lidl pe un astfel de teren, în locul unei astfel de locuințe.

Este inadmisibil, din punct de vedere arhitectural, să rupi o zonă funcțională de locuire, să o transformi în funcțiune mixtă și să inserezi acolo un supermarket. Acest lucru va atrage niște consecințe pe viitor. Devenind zonă cu funcțiune mixtă, oricine poate să vină, să cumpere și să toarne acolo orice, fabrici, uzine, supermarketuri. Nu va mai exista o zonă de locuire. Se creează și un precedent periculos. Soluții există, lumea se poate așeza la masă și poate discuta, pot fi invitați diverși specialiști, arhitecți cu vastă experiență, specialiști în amenajarea teritoriului. Aceștia pot propune soluții viabile, respectiv inserția unor astfel de funcțiuni comerciale în zone periferice ale comunei, mai spre intrare.

Vorbim, totuși, și de o îngreunare a circulației prin ridicarea supermarketului Lidl în centrul Branului. Centrul localității este foarte aglomerat și fără un astfel de centru comercial, nu există o variantă de deviere a traficului. Dacă vorbim despre o strategie de dezvoltare în cadrul unei unități administrativ-teritoriale trebuie să luăm în considerare că astăzi, spre exemplu, vine Lidl în Bran, dar mâine poate vine alt supermarket. Nu putem să spargem toate zonele de locuire pentru a mai insera un mare furnizor comercial.

Ar trebuie găsite alte zone, limitrofe, iar acești furnizori comerciali poate achiziționa astfel de zone de la proprietari. În centrul Branului se deSfășoară toată activitatea comunității. Chiar și vizitarea castelului Bran va fi afectată în felul acesta", avertizează arhitecta Nicoleta Iubu, contactată de Gandul.ro.

"Locuitorii se împart, e drept, lumea are nevoie să își facă toate cumpărăturile, dar trebuie să gândim structurat în perspectivă, să planificăm lucrurile, pentru ca ele să meargă în direcția pe care noi o dorim, nu spontan și haotic, ci gândit, studiat, pentru a descoperi zonele unde ar putea fi plasate astfel de centre comerciale, coerent, fără a efecta imaginea zonei, ambientul, specificul local al Branului. Contează enorm cum este prezentat acest țesut urban"

Liviu Grigorescu nu locuiește, acum, în Bran, însă a declarat că intenționează să se mute în casa socrilor săi peste ceva timp. Și, dacă supermarketul Lidl va fi ridicat în zona aleasă, atunci va fi... vecin cu respectiva construcție, cu toate dezavantajele care vor decurge de aici.

"Ca să fiu clar de la bun început, reacția mea și a altor locuitori nu este împotriva supermarketului, ci împotriva locației care a fost aleasă. De pildă, în ceea ce mă privește, supermarketul Lidl va fi lipit de proprietatea socrilor mei. Eu vreau să mă mut acolo, peste ceva timp, vreau să mă retrag într-o zonă liniștită, cu aer curat, fără poluare sonică, fără circulație îngreunată suplimentar - este drum național acolo, nu văd o soluție, traficul se va bloca chiar în fața porții mele -, ea fiind și acum dificilă. Liniștea și confortul personal îmi vor fi afectat prin construirea, în acea locație, a supermarketului Lidl. Zgomot, mirosuri, ca să nu mai vorbesc despre compresoarele care merg continuu, aprovizionarea se va face noaptea...", spune Liviu Grigorescu.

"Îmi va fi îngrădit dreptul la o viață liniștită, cu toate că există o directivă europeană care reglementează astfel de situații. Există și oameni care sunt de acord cu o astfel de construcție, dar doar pentru faptul că nu sunt chiar ei afectați, liniștea lor nu va fi afectată, dacă ar fi în locul meu și al altor vecini ai locației s-ar declara împotrivă. Se creează un precedent, Branul are o tradiție, un specific, vii cu o construcție de beton într-o zonă unde acum cresc meri. N-am să mai pot să culeg un măr la câte mașini vor fi parcate, iar poluarea - fonică, de mediu - nu trebuie trecută cu vederea. Să construiască la intrarea în Bran"

Ileana Letcă este de părere că există semne de întrebare evidente, numai că nimeni nu răspunde la ele. Consideră, la fel ca și ceilalți locuitori contactați de GÂNDUL.RO, că supermarketul Lidl ar trebui amplasat la intrarea în localitate, nu la 200 de metri de centru.

"Se preconizează că Primăria Bran ar da acceptul pentru o astfel de construcție în locația respectivă. Un astfel de supermarket, într-o stațiune turistică aflată în ascensiune, construit într-o intersecție unde circulația este atât de dificilă și acum? Cine poate oferi un răspuns mulțumit la o astfel de întrebare? Nu sunt nici 200 de metri din locul unde ar trebui construit supermarketul Lidl și centrul comunei.

Ca vecin, sunt îngrijorată. Suntem gard în gard, amplasarea acestui supermarket este greșită, iar acele compresoare aflate permanent în stare de funcționare vor face zgomot care va fi deranjant. Este inacceptabil ca în buricul târgului să construiești așa ceva. Unde s-a mai pomenit? S-ar putea construi într-o altă zonă, de ce să îl faci aici? Ar trebui la intrarea în localitate, așa cum este normal, nu aproape în centru, angajându-ne să construim o nebunie din asta", spune Ileana Letcă pentru Gandul.ro.

"Nu mă reprezint numai pe mine, situația este critică, circulația va fi îngreunată și mai mult. Cum va fi dirijată? Au luat acceptul de la cei de la drumuri? Nu-l vor primi în veci. Trebuie luat totul în calcul, iar vecinii acestui viitor supermarket nu sunt de acord cu o astfel de construcție. Să se facă un Lidl, da, dar la intrarea în comună, unde viața de zi cu zi a locuitorilor nu este afectată. Și vorbim că trebuie să ne hrănim natural, dar produsele tradiționale vor ajunge la gunoi din cauza acestui supermarket. De ce să ne debarasăm de trecutul nostru?"