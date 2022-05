România e datoare la Agenţia Spaţială Europeană: Trebuie să achite minim 60 de milioane de euro!

România trebuie să achite „minim 60 de milioane de euro" din datoria pe care o are la Agenţia Spaţială Europeană, a declarat, luni, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja.

„România are o situaţie dificilă, pentru că în perioada 2017 - 2019 nu şi-a achitat cotizaţia la Agenţia Spaţială Europeană, devenind singura ţară care, din păcate, nu a făcut asta. Ulterior, din 2019 încolo, noi am început să plătim (...) din aceste sume restante care în acest moment ajung la aproape 100 de milioane de euro, deci o sumă substanţială şi, în contextul actual economic, căutăm să găsim o cale de mijloc în care să plătim cât mai mult din această sumă, fără să periclităm echilibrul fiscal bugetar al ţării", a afirmat el, după intervenţia din deschiderea conferinţei „Space and Security for Eastern Europe - Romania, 10 years in the European Space Agency", organizată de Agenţia Spaţială Română.