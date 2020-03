Romania reala: Peste o treime dintre copii traiesc in locuinte fara toaleta in interior

Peste o treime dintre copiii din Romania traiesc in locuinte fara toaleta in interior, media UE fiind de 2,6%, iar unul din cinci copii care nu dispune de dotarile sanitare in gospodarie nu se spala pe maini dupa ce foloseste toaleta, conform Raportului de cercetare "Bunastarea copilului din mediul rural", realizat in 2018 de Fundatia World Vision Romania.

In acelasi timp, un raport al Ministerului Educatiei si Cercetarii arata ca, in urma cu trei ani, 2.219 unitati de invatamant din Romania aveau grupurile sanitare situate in curte, fara apa curenta si fara canalizare, iar in anul 2018 functionau cu grupuri sanitare neconforme 1.489 de scoli si gradinite. La inceputul primaverii anului trecut, 1.180 de scoli aveau in continuare grupuri sanitare necorespunzatoare.

In anul 2018, populatia deservita de sistemul public de alimentare cu apa a fost de 13.515.626 persoane in 2018, reprezentand 69,4% din populatia rezidenta a Romaniei. In mediul rural, doar 35,3% din populatia rezidenta era deservita de sistemul public de alimentare cu apa.

"Din pacate, lipsa accesului la produse pentru igiena si a educatiei pentru sanatate sunt probleme cu care tara noastra se confrunta de foarte multa vreme. Subiectul a fost readus in spatiul public zilele acestea, avand in vedere cazurile de coronavirus, insa atragem inca o data atentia asupra nevoii de educatie pentru sanatate pe termen lung in Romania, o tara in care multe scoli din mediul rural nu au, in continuare, apa curenta si toalete in incinta. In si mai multe scoli si gradinite, sapunul este inexistent, iar situatia se perpetueaza in gospodariile acestor copii, care nu au resursele financiare pentru a cumpara produse de baza cum ar fi sapunul. Igiena precara este o sursa continua de imbolnaviri in comunitatile defavorizate", a declarat Mihaela Nabar, director executiv World Vision Romania.

Obiectivul de dezvoltare durabila numarul 6 de pe agenda 2030 a Organizatiei Natiunilor Unite este de a garanta ca pana in 2030 toti oamenii vor avea acces la toalete si canalizare. "In acest moment, Romania este departe de indeplinirea acestui obiectiv", se mentioneaza in comunicat.

World Vision Romania este o organizatie care desfasoara programe de interventie umanitara de urgenta, dezvoltare si advocacy, punand in centrul activitatii sale bunastarea copilului. Organizatia se concentreaza asupra muncii cu copiii, familiile si comunitatile, in scopul depasirii saraciei si nedreptatii. Fundatia lucreaza cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasa, etnie sau gen.