Rusia a inceput testele pentru "Sputnik Light" un vaccin anti-Covid-19 administrat intr-o singura doza

Rusia a inceput luni, 11 ianuarie, testele clinice la vaccinul "Sputnik Light", care se injecteaza intr-o doza unica si este menit sa previna mai rapid izbucnirea de noi focare de boala, precum si ratele inalte de mortalitate asociate noului coronavirus, relateaza EFE.

Potrivit Centrului Gamaleia, 150 de voluntari participa la primele teste ale "Sputnik Light" in trei laboratoare din Moscova si Sankt Petersburg. Ministerul rus al Sanatatii a autorizat inceperea testelor pentru a determina siguranta si protectia imunologica a vaccinului, proces care se va incheia la sfarsitul lui 2021.

Spre deosebire de "Sputnik V", care trebuie administrat in doua doze la interval de 21 de zile, "Sputnik Light" contine o singura doza. Directorul centrului Gamaleia, Aleksandr Gintsburg, a explicat ca siguranta vaccinului in doza unica este "demonstrata", dar ca trebuie inca studiata eficacitatea sa in randul persoanelor in varsta.