Rusia desfasoara exercitii militare de amploare in marile nordice

Flota de Nord din cadrul Fortelor Armate ale Federatiei Ruse urmeaza sa desfasoare exercitii experimentale de amploare, relateaza Defense Romania.ro La acestea vor participa nave moderne din compunerea Fortelor Navale, respectiv nava de patrulare Vasili Bykov a Flotei din Marea Neagra si navele mici purtatoare de rachete Odintsovo si Zeleny Dol ale Flotei din Marea Baltica.

Prima dintre acestea este conceputa pentru intrebuintarea sistemelor de armament containerizate, care permit adaptarea navei la orice fel de misiune. Potrivit expertilor, chiar aceste sisteme vor fi testate in marile nordice, in timp ce navele mici purtatoare de rachete vor efectua lansari de rachete de croaziera.

O sursa din mediul militar a declarat pentru cotidianul Izvestia ca nava de patrulare si navele mici purtatoare de rachete isi vor testa in comun la Polul Nord noile sisteme de rachete antinava si de rachete antiaeriene.

Pe 12 august, Statul major al Flotei de Nord a anuntat ca nava de patrulare Vasili Bykov a Flotei din Marea Neagra a sosit la Baza Navala Belomorsk din Marea Alba, pentru testarea sistemelor de armamente navale. Aceasta a parcurs un drum lung, fiind plecata din Marea Neagra inca din luna iunie. Nava a traversat Marea Mediterana, a trecut prin zona coastelor Frantei, prin Marea Nordului si Marea Baltica si a ajuns la Sankt Petersburg, unde a participat la Parada Navala Principala desfasurata, pe 26 iulie, cu ocazia Zilei Fortelor Navale. Dupa ce a participat la festivitatile din Marea Baltica, Vasili Bykov a efectuat transferul in Marea Alba, deplasandu-de pe apele interne, inclusiv prin Belomorkanal.

In scurt timp, la Severomorsk vor sosi pentru efectuarea testelor si navele mici purtatoare de rachete Zeleny Dol, Proiect 21631, si Odintsovo, Proiect 22800.

Istoricul militar rus, Dmitry Boltenkov, a declarat pentru Izvestia ca industria a produs deja sisteme de armament containerizate, a caror dezvoltare a fost realizata in ultimii ani.

"Nava de patrulare Vasili Bykov asteapta de mult timp instalarea acestor sisteme, care au fost in curs de dezvoltare pana astazi. Cel mai probabil, acestea vor fi testate in cursul exercitiilor de la Flota de Nord. Altfel, nu ar fi fost nevoie ca nava sa fie transferata in Marea Alba", a spus Boltenkov.

Potrivit precizarilor acestuia, navale mici purtatoare de rachete Zeleny Dol si Odintsovo vor participa la testarea sistemelor de rachete.

"Nu este exclus ca acestea sa execute lansari de rachete Onyks. Aceste nave mici purtatoare de rachete dispun de rachete de acest tip, dar inca nu le-au folosit in practica. Acest lucru este indicat chiar de locul ales pentru desfasurarea manevrelor. In Marea Baltica, nu pot fi testate sisteme de rachete cu raza lunga de actiune din cauza ca apele teritoriale apartinand statelor vecine se afla in apropiere. Insa, in Marea Alba, exista un poligon specializat in testarea rachetelor", a mentionat Boltenkov.

Anterior, Izvestia a informat ca, in anul 2020, la Flota de Nord este programata testarea noilor sisteme de armamente modulare. Acestea sunt amplasate in containere obisnuite de 20 si 40 de picoare (un picior egal cu 0,3048 metri). Astfel de structuri sunt montate pe punte sau in cala, fiind conectate la sistemul de alimentare al navei si integrate in sistemul unic de conducere.

In containere, in functie de misiune, pot fi amplasate diverse sisteme de armamente. De exemplu, pentru lupta antisubmarin, in acestea pot fi instalate o statie hidroacustica si tuburi lanstorpila. O alta varianta, este reprezentata de rachete antinava sau de croaziera.

In prezent, pentru Fortele Navale ale Federatiei Ruse sunt construite cateva serii de nave, care au fost proiectate special pentru intrebuintarea sistemelor in containere. In primul rand, intre acestea se afla navele de patrulare Proiect 22160. Prima nava din aceasta serie, Vasili Bykov, se afla in serviciul de lupta de la sfarsitul anului 2018. Astazi, nava este cel mai modern reprezentant al Fortelor Navale, fiind dotata cu tehnologii unice.

Navele de patrulare dispun de complexe de rachete antiaeriene Redut si Pantsir-M. Modulul cu acestea poate fi livrat cu cargourile sau cu avioanele in orice loc al Oceanului Planetar si instalat la bord in cateva ore.

Nava mica purtatoare de rachete Odintsovo, care va testa, de asemenea, noi categorii de armamente la Flota de Nord, este a treia nava Proiect 22800, din clasa Karakurt. Desi nu are dimensiuni prea mari, avand un deplasament de numai 800 de tone, nava dispune de un arsenal impresionant. Navele din cadrul Proiectului 22800 au fost construite cu utilizarea tehnologiei expunerii reduse pentru radare si sunt dotate cu complexe moderne de conducere a luptei, de descoperire, de indicare a tintelor si de comunicatii.

Nava mica purtatoare de rachete Zeleny Dol face parte din Proiectul 21631, clasa Buyan-M. Navele de acest tip au un deplasament de 850 de tone si sunt destinate pentru distrugerea tintelor navale si a zonelor de litoral. La bordul navelor se afla o instalatie de lansare cu opt celule pentru rachetele de croaziera Kalibr sau rachetele antinava Onyks, precum si armamente de artilerie. In plus, aceste nave de dimensiuni reduse sunt echipate cu echipamente impresionante de cercetare si, daca este necesar, pot fi incluse in asa-numitele sisteme de cercetare si asalt sau de cercetare si foc.