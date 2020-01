S-au descoperit fosilele unuia dintre primele animale care a iesit pe uscat

Oamenii de stiinta au descoperit fosilele celui mai vechi scorpion gasit vreodata, despre care se crede ca ar fi unul dintre primele animale care a parasit oceanele pentru a explora uscatul.

Dupa cum se arata intr-un raport publicat de Scientific Reports, citat de IFL Science, fosilele au in jur de 437 de milioane de ani. Sunt extrem de importante pentru ca arata cum s-a facut tranzitia dintre animalele marine si primele creaturi care au pasit pe uscat, spun cei care le-au studiat.

Fosilele au fost gasite inca din anii '80, in Waukesha, statul american Wisconsin, dar abia acum au fost datate, fiind redescoperite intr-un muzeu, unde au stat uitate de timp si prafuite peste 30 de ani.

Apartin speciei Parioscorpio venator, care a trait in perioada geologica Siluarian, in urma cu 437,5 - 436,5 milioane de ani. Anterior, se considera ca cele mai vechi fosile ale unui scorpion erau cele gasite in Scotia, de acum 434 de milioane de ani, apartinand speciei Dolichophonus loudonensis, considerata pana acum cea mai veche specie de scorpion.

Interesant e ca scorpionul din specia Parioscorpio venator, de numai 2,5 centimetri lungime, e surprinzator de asemanator cu cei din ziua de azi. Sistemul sau respirator si cel circulator erau aproape identice cu cele ale scorpionilor din ziua de azi, spun oamenii de stiinta de la Universitatea de Stat din Ohio, cei care au facut descoperirea.

Totusi, P. venator are unele caracteristici primitive prezente la alte organisme marine stravechi, printre acestea numarandu-se ochii compusi. Nu-i lipseste insa acul de la terminatia cozii.