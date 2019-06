Samsung Galaxy Note rupe tot! Ultima apariție pe piața telefoanelor e de vis. Cât costă noul telefon

Samsung Galaxy Note este, de regulă, cel mai bun telefon pe care compania îl are într-un an. E, totodată, modelul care îți arată ce ar putea veni și pe celelalte telefoane din seria Galaxy S sau alte serii inferioare. Anul acesta, Samsung schimbă un pic designul și mărește prețul. Samsung Galaxy Note 10 va fi anunțat înainte de toamna lui 2019.

Samsung GALAXY Note 10 PRO este prezentat într-un prim clip video care dezvăluie cum va arăta în realitate noul model de smartphone. Se poate vedea design-ul final pe care Samsung GALAXY Note 10 PRO îl va avea pentru clienții dornici să-l cumpere după lansare. Design-ul este cel din unele concepte publicate pe internet.

Samsung GALAXY Note 10 PRO este reprodus folosind schițe preluate direct de la parteneri ai compaiei coreene. Samsung GALAXY Note 10 PRO va avea un ecran cu diagonala de 6.75 inch, acesta fiind perforat chiar în mijlocul părții superioare. Nu are o camera duală, nici măcar în acest model, ci de una standard.

Samsung GALAXY Note 10 PRO va avea și o cameră quad implementată, însă trei dintre senzorii de imagine vor fi poziționati precum în versiunea standard, al patrulea fiind poziționat lângă ei. Se poate observa că design-ul este similar cu cel pe care Samsung GALAXY Note 10 PRO îl are implementat, iar asta pentru că senzorul ToF, al patrulea, trebuie să fie poziționat separat, probabil din cauza dimensiunilor interne.

Samsung GALAXY Note 10 PRO va avea o cameră quad formată dintr-un senzor de imagine standard de 12 megapixeli, unul wide-angle tot de 12 megapixeli, dar și unul telephoto, care are 16 megapixeli. Senzorul wide-angle are un unghi de vizibilitate de 123 de grade, în timp ce senzorul telephoto are zoom optic de doar 2x, și vorbim aici despre specificații pe care Samsung GALAXY Note 10 PRO le preia de la versiunea 5G a seriei S10, scrie www.idevice.ro.

Samsung GALAXY Note 10 PRO va avea, de asemenea, port USB-C, difuzoare stereo, S-Pen cu locaș special în partea inferioară a ecranului, dar nu va mai avea și un port audio de 3.5mm integrat. Procesoare Exynos 9820 și Qualcomm Snapdragon 855 vor fi integrate în Samsung GALAXY Note 10 PRO de către coreeni, iar ele vor aduce performanțele din seria Galaxy S10. Samsung GALAXY Note 10 PRO ar trebui să aibă o baterie de peste 4200 mAh integrată și energia va fi necesară în special pentru versiunea 5G, care va consuma foarte mult curent.

Samsung Galaxy Note 10 ar ajunge în magazine la un preț de circa 1.100 - 1.200 de dolari. Va fi mai scump cu circa 100 de dolari față de modelul precedent. Desigur, e posibil ca producătorul să pregătească unele funcționalități noi care să justifice această creștere de preț.

Mai mult, în 2019, sunt așteptate cel puțin două modele: Galaxy Note 10 și Note 10e. Încă nu-i clar dacă va exista și o a treia versiune, un model Pro sau 5G. Deocamdată, compania mizează pe Galaxy S10 5G pentru noua infrastructură.