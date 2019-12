Saveta Bogdan, înșelată de soțul ei de 83 de ori. Cum a aflat artista

Saveta Bogdan este o femeie plină de viață și mereu cu zâmbetul pe buze. În ciuda greutăților prin care a trecut, de-a lungul vieții, interpreta de muzică populară nu s-a lăsat afectată și a găsit putere să treacă peste orice obstacol. Puțini sunt, însă, cei care știu dramele prin care a trecut Saveta Bogdan.

După prima căsnicie eșuată, artista s-a recăsătorit. Într-o seară, cel de-al doilea soţ a bătut-o şi, la un moment dat, a împins-o, artista a căzut şi s-a lovit de uşa de la şifornier. Ulterior, Saveta Bogdan a aflat și că soțul ei o înșela. În biblioteca casei, ea a găsit o listă cu 83 de femei care i-au trecut prin pat bărbatului ei.

Saveta Bogdan are o relație specială cu divinitatea

Evlavioasa Saveta Bogdan este una dintre artistele care are o legătură specială cu divinitatea. Dovadă stau și sutele de icoane din casa cântăreței sau faptul că merge frecvent la slujbele de la biserică și că se roagă chiar mai des decât cântă. Saveta a mărturisit pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, că a avut parte și de multe semne divine. Unul dintre ele este apariția Fecioarei Maria în sufrageria ei.

"Am visat-o pe Măicuța. Mă gândeam cum o să ajung la fată în America, știi că drumul e foarte lung. Am visat că eram în sufragerie, mă gândeam tare la chestia asta, era cu o zi înainte să plec. Mă gândeam: «Doamne, oi ajunge să-mi mai văd fata?» și mi-a apărut Măicuța Domnului aici, exact așa cum e ea îmbrăcată. Exact în locul ăsta aici. Am pus mâna și am zis... «Mama»! Prima dată am zis că e mama mea, m-am uitat la ea, am pus mâna pe ea și când am zis «Mama» ea s-a uitat la mine, a deschis ochii și atunci am zis «Ah, e Măicuța Domnului». Și acum când vorbesc mi se face pielea de găină. Îmi transmite, așa... V-a zis ceva? Nu mi-a zis nimic, am avut un semn de la dânsa. Așa am înțeles eu în clipa aia că voi ajunge cu bine în America", a spus Saveta Bogdan pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.