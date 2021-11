Scandalul Kaufland: Ambasadorul Germaniei a fost sesizat de Asociația Pro Consumatori: "Le amintește românilor de Zidul Berlinului!"

Supermarketul Kaufland a stârnit un adevărat scandal în rândul opiniei publice din România, după ce angajații au așezat un gard în interior pentru a delimita spațiile de acces al persoanelor vaccinate de cele nevaccinate. Asociația Pro Consumatori se arată revoltată de gestul făcut de cei de la Kaufland și anunță că a sesizat mai multe instituții.

„Asociația Pro Consumatori a sesizat următoarele instituții ale statului român: Ministerul Afacerilor Interne - Raed Arafat, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - Dan Paul Iamandi, general maior și inspector general, precum și SC Kaufland România SCS, în legătură cu gestul ofensator la adresa consumatorilor prin amplasarea unor garduri din plasă de sârmă de 2 metri montate în interiorul magazinelor Kaufland pentru a separa intrarea în magazin de accesul la cele 3-4 magazine din interiorul magazinelor Kaufland, cum ar fi farmacii, cofetării si magazine de produse naturiste, pe motiv de certificat de vaccinare", au declarat reprezentanții Asociației Pro Consumatori.

„Asociația luat act cu îngrijorare de instalarea unor garduri metalice în incinta magazinelor Kaufland, care nu este o măsură necesară în vederea combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2. Amplasarea unor garduri metalice de peste 2 metri înălțime pe culoarul interior de acces în vederea delimitării magazinelor Kaufland de alte magazine din incinta acestora, cum ar fi farmacii, cofetării, în care este de asemenea permis accesul consumatorilor nevaccinați, doar ca măsură de prevenție în vederea combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2, este o măsură abuzivă și ofensatoare la adresa consumatorilor.

Această acțiune luată la nivelul conducerii executive a SC Kaufland România SCS le amintește românilor de vremurile demult apuse, cum ar fi Zidul Berlinului, în care oamenii erau separați pe criterii ideologice și nu numai! O astfel de măsură nu se poate încadra în categoria celor de prevenire a combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2", transmit reprezentanții asociației. De asemenea, mai spune asociația, a fost sesizat și Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Federale Germania în România, excelența sa Dr. Peer Gebauer.

„Domnule Ambasador, această măsură impusă consumatorilor de conducerea executivă a SC Kaufland Romania SCS nu are de-a face cu respectul care trebuie acordat consumatorilor, drept pentru care am aprecia dacă aţi întreprinde diligenţele necesare în vederea eliminării acestor "ziduri din garduri metalice" din incinta magazinelor Kaufland. Totodată, am aprecia un răspuns din partea Dvs cu privire la situația semnalată", mai precizează reprezentanții asociației.