Scheletul unui T-Rex, scos la licitatie la New York. Care este pretul de vanzare estimat

Scheletul unuia dintre cele mai complete specimene de T-Rex din intreaga lume va fi scos la licitatie de catre Casa Christie's la 6 octombrie, la New York, iar specialistii estimeaza un pret de vanzare intre 6 si 8 milioane de dolari, transmit miercuri AFP si Reuters.

Acest T-Rex, botezat cu afectiune "Stan", cantarea intre 7 si 8 tone in viata, avea inaltimea de 4 metri si lungimea de 12 metri, fiind considerat de paleontologi drept un exemplar care reprezenta cu demnitate aceasta temuta specie de pradatori.

Cu o vechime de 67 de milioane de ani, Stan a fost descoperit in 1987 in apropiere de Buffalo, in Dakota de Sud, de paleontologul amator Stan Sacrison. Stan Sacrison a prezentat descoperirea unor paleontologi care, din nefericre, au confundat exemplarul de T-Rex cu unul de triceratops. Oasele de triceratops sunt relativ comune in lumea paleontologilor, asa ca descoperirea lui Sacrison nu a atras interesul comunitatii stiintifice pana cand acesta a dus scheletul la Institutul din Black Hills, in 1992, unde a fost si identificat in mod corect.

Conform estimarilor oamenilor de stiinta, dinozaurul avea in jur de 20 de ani cand a murit.

Paleontologii de la Institutul de Cercetari Geologice din Black Hills, in Dakota de Sud, i-au consacrat lui Stan peste 30.000 de ore de munca, pentru a-i reconstitui scheletul format din 188 de oase (dintr-un total estimat la 300 de oase pentru aceste animale). Dupa reconstituire, acest schelet a fost folosit pentru turnarea de mulaje ce au fost apoi expuse in numeroase muzee din lume care doreau sa dispuna de copii ale acestui exemplar de Tyrannosaurus rex considerat "de exceptie".

Din 1996, Stan a fost expus la muzeul Institutului din Black Hills. Decizia vanzarii sale la licitatie a fost luata in contextul unui diferend intre administratorii institutului, a explicat James Hyslop, reprezentant al casei de licitatii Christie's din Londra. Legea autorizeaza scoaterea sa la vanzare pentru ca specimenul a fost descoperit pe un teren aflat in proprietate privata.

Pretul de vanzare estimat pentru Stan, intre 6 si 8 milioane de dolari, este ceva mai mic decat pretul de achizitie al unui alt specimen de T-Rex, botezat "Sue", care a fost vandut in octombrie 1997 de casa de licitatii Sotheby's pentru suma de 8,4 milioane de dolari. Cumparatorul a fost Muzeul de Istoria Naturala din Chicago.

Doar aproximativ 50 de schelete de T-Rex au fost descoperite din 1902 (anul descoperirii primului exemplar) si pana in prezent.

"Nu sunt foarte multe schelete complete. Ocazia de a cumpara un astfel de schelet aproape complet apare poate o data la o generatie", conform lui James Hyslop.

Casa de licitatii Christie's se asteapta la un interes crescut din partea colectionarilor privati dar si a muzeelor. "Ar deveni piesa principala a oricarui muzeu de istorie naturala din lume", a sustinut Hyslop, adaugand ca "T-Rex are un statut emblematic ce se va reflecta cu siguranta in pretul de achizitie, intrucat este dinozaurul care atrage multimi de vizitatori".

Stan va fi expus la sediul Christie's din New York incepand de miercuri pana la 21 octombrie. Deoarece capul original al dinozaurului era prea greu, o copie mai usoara a fost plasata pe schelet, in timp ce craniul a fost expus alaturi, noteaza AFP.