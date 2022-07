Schema de tratament a dr. Flavia Groșan e folosită acum și de medicii străini!

Medici din toată lumea prescriu acum claritromicină în Covid, antibioticul din schema doctorului bronho-pneumolog Flavia Groșan. Mai mult, atât claritromicina, cât și ventolinul și flixotide, din aceeași schemă, au primit confirmări, prin studii, ca fiind benefice în SARS-Cov-2.

"Schema mea este peste tot și iată că și în străinătate au ajuns să o folosească. Această schemă este cu bătaie lungă, în sensul că la capătul tratamentului nu mai ai nimic, niciun sindrom post-Covid, fibroze sau altceva. Extraordinară mi s-a părut confirmarea claritromicinei pe plan internațional, după ce am îndurat atât de multe jigniri și contestări. Acum au apărut și studii care au arătat clar că claritromicina scurtează perioada de vindecare. Ca să nu mai vorbesc de ventolin și flixotide, care au fost și ele confirmate de studii. Schema mea este ieșită din comun, am pus toate la un loc ca să rezolv tot. Ieri am avut în on-line doi doctori pensionari din Noua Zeelandă, care au făcut Covid și au vrut schema mea de tratament, că știau de ea. În Occcident le dădeau paracetamol, îi trimiteau acasă și le spuneau că vină la spital când le scade saturația. Vă dați seama că oamenii ăia se chinuie, că șocul simptomelor este la început, cu febra, tusea. Dacă eu reușesc să-l trec de acele 3-4 zile, mă duc în câștig la 10 zile", a scris dr. Flavia Groșan pe pagina Pneumomed.

"O pacientă aflată în concediu în Grecia, prinde o formă moderat spre severă de Covid și se prezintă la un spital din zonă. Înainte de a fi trimisă acasă, ce credeți că i se administrează? Exact claritromicina. Marele și controversatul medicament, claritromicina. O altă pacientă, din Luxemburg, cu schema mea la purtător, merge la medicul de familie pentru compensare. Este total de acord cu claritromicina mea, anumite dubii la prednison, dar pacienta își administrează schema mea integral. Și, de parcă n-ar fi fost de ajuns, acum îmi trimite un mail o doctoriță, tot din afara țării, care, după 5 zile de molnupiravir, pornește o tuse de groază. Începe tratamentul meu cu claritromicina. Îl știa din declarațiile mele de anul trecut. Așadar, să aștepți 2 ani să ți se valideze o schemă este mult și greu. Nu contează. În concluzie, suntem prea mici să fim aroganți. In fata pacientului te pleci și încerci să-l convingi că nu vrei să-i faci rău. Doar bine. Amin", a mai scris medicul Flavia Groșan.