Scoaterea prezervativului în timpul actului sexual este considerat viol

O fostă concurentă de la Insula Iubirii spune că „i-a tăiat răsuflarea" să descopere că cineva care scoate un prezervativ în timpul actului sexual este clasificat drept viol.

Stealthing, așa cum se știe, se întâmplă atunci când cineva scoate un prezervativ în timpul sexului consensual, fără a informa cealaltă persoană.

Megan Barton-Hanson spune că a experimentat asta de până la șase ori, un bărbat susținând că prezervativul s-a despărțit de fiecare dată, ceea ce a dus-o să facă un avort.

„Nu știam că este o crimă", a spus tânărul de 30 de ani pentru BBC.

„M-am gândit că este ceva între parteneri pe care trebuie să îl discutați cu ei".

Megan a adăugat că știa că acțiunile lui sunt „nedrepte și nedrepte", dar doar într-o înregistrare a podcastului We Need to Talk, când gazda Paul C Brunson i-a spus, și-a dat seama că acțiunile bărbatului au fost viol.

„Nu am auzit niciodată de furt", spune ea.

„Când am început să facem sex, evident prezervativul era pus - era în regulă - și apoi, la sfârșit, l-a scos intenționat, dar scuza lui a fost „s-a rupt și s-a rupt".

„A fost șocant".

Poliția Metropolitană spune că furtizarea (n.a. stealthing) este un argou, dar practica este considerată legal viol, deși urmăririle penale sunt rare din cauza raportării insuficiente , deoarece mulți nu își dau seama că este o infracțiune.

În octombrie, un sondaj de la University College London (UCL) a arătat că puțin peste una din 10 persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani nu considera îndepărtarea neconsensuală a prezervativului drept agresiune sexuală.

Andrea Simon, director executiv la Încheierea violenței împotriva femeilor și fetelor, spune că deși sexul poate începe în mod consensual, dacă cineva încalcă acel consimțământ prin îndepărtarea prezervativului, acesta este considerat viol și poate fi urmărit penal ca viol.

„Este foarte greu de știut prevalența furturilor, deoarece nu mulți oameni ar putea să o înțeleagă ca de fapt un act de violență sexuală sau o crimă", explică ea.

„Este foarte important ca bărbații, în special, să înțeleagă că este un comportament criminal să scoateți în mod intenționat un prezervativ în timpul actului sexual fără consimțământ și știm că aceasta vorbește foarte mult despre sentimentul de drept al bărbaților asupra corpului femeilor și este o încălcare a autonomiei corporale a femeilor".

Problema a fost explorată în cel de-al patrulea episod al dramei BBC I May Destroy You din 2020, în care personajul principal Arabella face sex cu un bărbat care scoate prezervativul fără ca ea să știe.

Arabella nu își dă seama că este un viol până când nu aude despre asta discutat pe un podcast.

Seriozitatea acestei forme de violență sexuală este reflectată cu acuratețe în limbajul pe care îl folosim pentru a vorbi despre ea, potrivit Ciara Bergman, directorul executiv al Rape Crisis England and Wales.

„Așa-zisul furt este o formă de viol în conformitate cu legislația engleză și galeză", spune ea.

„Dacă cineva a primit consimțământul pentru sex pe baza faptului că va purta un prezervativ și apoi îl scoate fără știrea sau permisiunea celeilalte persoane, consimțământul pentru sex din acel moment se pierde."

Sfatul lui Megan pentru cineva care ar putea avea îngrijorări este clar.

Ea spune: „Cred că dacă aveți vreun fel de suspiciuni, semnale roșii, spuneți-i unui prieten, spuneți-i cuiva și apoi puteți merge împreună și împărtășiți poliției.

„Nu trebuie să faci din asta o afacere veche; poți suna din confortul propriei case, dar cred că neapărat să ajungi la cineva pentru că nu este corect și nu este în regulă."