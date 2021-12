Se indesesc cutremurele in Europa. In Grecia si Italia s-a creat panica iar lumea a iesit pe strazi

Doua cutremure au avut loc in ultimile ore in Europa. Ambele au produs miscari tectonice destul de importante incat au panicat populatiile tarilor, incat oamenii au iesit in strada.

Un prim seism cu magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter a zguduit sâmbătă dimineaţă o parte a sudului Greciei, fiind simţit inclusiv la Atena, dar fără a produce victime sau pagube. Cutremurul s-a produs la ora 05.16 GMT, la o adâncime de 58 km în marea care desparte peninsula Peloponez de insula Creta, a raportat Institutul de Geodinamică de la Atena. Media elene au relatat că seismul a fost simţit de la Atena până în Creta.

"A durat câteva secunde şi s-a simţit foarte puternic chiar şi la parterul clădirilor", a scris un martor din oraşul cretan Chania pe site-ul Centrului Seismologic Europeano-Mediteraneean (EMSC). Potrivit serviciului de pompieri al Greciei, nu au fost raportate pagube. "Din cauza adâncimii sale considerabile, seismul a fost simţit pe o suprafaţă mai mare", a declarat Efthymios Lekkas, şeful agenţiei elene pentru pregătirea împotriva cutremurelor, la televiziunea de stat ERT.

Un alt seism puternic s-a produs sâmbătă în nordul Italiei. Institutul Național de Geofizică din Italia anunță că seismul a avut epicentrul în zona de vest a orașului Bergamo. Potrivit datelor oficiale, cutremurul a început la ora 11.30 și a avut magnitudinea 4,4. Adâncimea a fost stabilită la 26 de kilometri. Epicentrul seismului a fost în Bonate Sotto, un oraș din Bergamo cu aproximativ 6.000 de locuitori. În mai multe zone din orașul Milano, clădirile s-au mișcat, iar unii oameni au ieșit în stradă, potrivit agenției ANSA.