Se mai poate face incoming in perioada aceasta?

Turismul de incoming sau "inbound tourism" presupunea organizarea de sejururi pentru turiștii străini care doresc să viziteze România. Este diferit de turismul de "outbound" care presupune servicii de călătorie pentru turistii romani care viziteaza alte tari. A nu se confunda cu turismul intern, care se refera la turiștii români care achizitioneaza servicii turistice in interiorul țării.

Și ca să răspundem la întrebare, in această perioadă, turismul de incoming este redus la zero, din cauza restricțiilor de călătorie impuse de pandemie, cât și de temerile pe care le au potențialii turiști străini, temeri legate de riscul de infectare pe care îl presupune călătoria intr-o țară străină.

Prin urmare, cum supravietuiesc agențiile de turism specializate pe incoming in această perioadă? Am luat legatura cu proprietarul unei agenții mici de turism din Sibiu, Romania Guided Tours, care până in martie anul acesta organiza sejururi pentru turiștii străini care vizitau România.

"Noi am avut o situație mai fericită, daca poate exista așa ceva in această perioadă. Am reușit să rambursăm integral avansurile primite de la clienții nostri, găsind înțelegere la partenerii către care transferasem aceste sume. În fond, pandemia va trece la un moment dat si nu de dorim să stricăm imaginea in rândul clienților noștri, mai ales având în vedere situația extraordinară existentă. Nu au fost valori mari, pentru că nu solicităm avansuri mari, nedorind să blocam banii cliențiilor noștri pe perioade lungi de timp. Iar in perioada de inactivitate, am incercat sa folosim totusi timpul cu activități productive: am călătorit mai mult in țară, pentru a descoperi locuri noi și pentru a pune la punct servicii turistice pentru perioada post-pandemie. Am stat relativ linistiți din punct de vedere al finanțelor, deoarece firma are o rezerva de lichiditate care sa acopere costurile fixe pe o perioada de cel putin 12 luni".

Ce inseamna mai exact turismul de incoming si care este specificul lui? "In primul rand piața potentială este enormă, practic ne adresam tuturor țărilor de pe glob. Asta înseamnă și că tipologia turiștilor este foarte eterogenă. Un lucru doresc turiștii din SUA si alt lucru îi atrage pe cei din Singapore, de exemplu. Noi, de exmplu, ne adresăm doar turiștilor vorbitori de limba engleză și franceză. De aceea noi incercăm sa personalizăm cat mai mult pachetul de servicii turistice pe care îl oferim clienților nostri. Desi avem listate o serie de pachete standard pe site-urile noastre, de la capul locului precizăm ca acestea se pot personaliza in funcție de ce dorește clientul nostru. Partea de consiliere pre-vanzare este un element foarte important in filzofia noastra marketing. In plus, noi ne adresam unei nișe formată de grupurile mici de turiști, care călătoresc împreună cu prietenii sau în familie. Nu organizăm sejururi pentru grupurile mari, pentru că dorim să oferim un serviciu de calitate unde fiecare client în parte să primeasca atenția noastră".

Cum v-a schimat pandemia planurile de viitor? "Primul lucru pe care l-am facut a fost să incepem sa ne uitam și spre turiștii români, interesați de turism intern. Am conceput pachete care să se adreseze și acestora, păstrând specificul agenției, grupuri mici de maxim 7-8 persoane. Am lucrat mult in acesta perioadă la dezvoltarea siturilor de prezentare in română și lucrăm țn continuare la rafinarea acestor produse, pentru a le face cât mai atractive pentru turiștii români. Deși timide, rezultatele au început sa apară, primele excursii pentru turiștii români fiind operate in luna august."

Cum de ați ales să faceți incoming? "Legatura noastră cu turismul a început mai demult, acum aproape 8 ani, cand eu am devenit ghid de turism. Am inceput cu tururi ghidate de oras în Sibiu, mai mult ca un hobby, dar mi-am dat seama destul de rapid ca este activitatea pe care doresc sa o fac și pe viitor. Așa că peste câțiva ani am deschis agenția de turism, pentru a putea oferi un pachet de servicii turistice complet, compus din transport, cazare și ghidaj."

Desi volumul și tipul activitatii s-a schimbat, am păstrat acelasi idee de la care am pornit inițial: să organizam excursii unde și nouă ne-ar placea să părticipăm, în calitate de turiști. De aceea, punem în continuare accent pe pachetele cu tematică gastronomică, descoperirea vieții de la sate, drumeții în natură, atât la munte cât și prin satele transilvănene. De curand avem și un pachet cu vizite la cramele din Transilvania și încercam să adaugam ori de cate ori este posibil un astfel de element la itinerariile noastre prin țară.

Cand credeti ca își va reveni turismul in general și turismul de incoming, in particular? "Revenirea depinde foarte mult de disponibilitatea si eficiența unui vaccin. Urmaresc foarte atent toate știrile legate de vaccinuri si cred ca pe la jumatatea anului viitor, vom putea incepe sa călătorim din nou. Revenirea va fi lentă, și cred ca agențiile care se ocupa de grupurile mici de turiști iși vor relua activitatea mai repede. Sunt optimist, pentru ca dorința de a calatori nu s-a diminuat, ba dimpotrivă a crescut, având in vedere ca o bună perioadă din acest an am fost nevoiți să stăm pe acasă.

Romania Guided Tours este o agenție de turism organizatoare (sau tour-operatoare) din Sibiu, licențiată de Ministerul Turismului să organizeze pachete turistice complete. Agenția are in proprietate un microbuz pentru transportul turiștilor, pentru care deține licență de transport în regim de închiriere. Mai multe detalii despre excursiile și pachetele turistice pe care le organizează agenția se pot gasi pe site-urile acesteia: https:/sibiutourguide.com și https://romania-tours.travel/