Se prabuseste Fiscul! ANAF are 2.600 de posturi vacante. Incă 3.000 angajati se vor pensiona in urmatorii ani

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) are, in prezent, 2.600 de posturi vacante, iar in urmatorii trei-cinci ani se vor pensiona peste 3.000 de angajati, a declarat sefa ANAF, Mirela Calugareanu, intr-o conferinta.

In acest moment, ANAF are 22.000 angajati, a explicat Calugareanu. Ea a adaugat ca este nevoie de circa doi ani pentru a forma un angajat in interiorul sistemului fiscal. Sefa ANAF a spus ca pregatirea corespunzatoare a reformelor necesare si specialistii IT au lipsit in digitalizarea ANAF. In februarie, Biroul Politic National al PNL a decis ca Mirela Calugareanu, numita in functie in iulie 2017, sa ramana in continuare la conducerea ANAF. Recent, premierul Florin Citu a anuntat reforme in tot aparatul public si in companiile de stat, in sistemul de pensii, in sistemul de salarizare, a ANAF si restructurarea companiilor de stat care au pierderi de 30 de ani.