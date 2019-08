Sesiune extraordinara a Camerei Deputatilor: Abrogarea recursului compensatoriu si respingerea Legii amnistiei si gratierii si a OUG 114

Camera Deputatilor urmeaza sa se intruneasca astazi in sesiune extraordinara, la cererea opozitiei, avand ca obiective abrogarea Legii recursului compensatoriu si respingerea Legii amnistiei si gratierii si a OUG 114. Biroul Permanent al Camerei are programata o sedinta la ora 12.30, pentru a-i convoca pe deputati in sesiune.

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat ca a convocat Biroul Permanent al Camerei pentru a stabili programul de lucru, avand in vedere cererea depusa de PNL, USR, PMP si PRO Romania privind sesiunea extraordinara. "Avand in vedere depunerea cererii de intrunire a Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara, in intervalul 26-30 august 2019, am decis convocarea sedintei Biroului permanent al Camerei pentru luni, 26 august, de la ora 12.30, in vederea stabilirii proiectului programului de lucru in aceasta perioada", sustine Marcel Ciolacu.

De asemenea, sedinta de plen a Camerei Deputatilor va avea loc incepand cu ora 14.00, pentru aprobarea ordinii de zi si a programului sesiunii extraordinare. "Reprezentantii partidelor de opozitie ar trebui sa clarifice pana la inceputul sesiunii extraordinare daca sunt de acord sa nu mai creasca pensiile de la 1 septembrie, daca vor sa fie taiate salariile din constructii la fel cum s-au exprimat deja pentru sectorul IT, daca vor sa dea frau liber cresterilor de preturi la gaze naturale si energie electrica pentru populatie sau daca vor ca peste un milion de romani carora le-a fost restituita taxa auto sa fie nevoiti sa o inapoieze statului. Toate acestea erau prevederi din OUG 114", arata Ciolacu.