Shedding-ul vaccinului COVID apare în documentele FDA și Pfizer. Transmiterea "spikeului" de la vaccinați e un pericol real pentru nevaccinați

"Shedding-ul este, din păcate, real", a declarat Dr. Pierre Kory la conferința Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) din Phoenix, Arizona, la începutul lunii februarie. "FDA (Administrația americană pentru alimente și medicamente) știe acest lucru".

Dr. Kory este co-fondator al FLCCC, un grup de advocacy non-profit fondat de medici pentru tratamentul COVID-19, COVID lung și sindroame postvaccinale. El este, de asemenea, co-fondator al Leading Edge Clinic și a tratat peste o mie de pacienți cu COVID lung și postvaccinali, transmite The Epoch Times.

Verificatorii de fapte au negat în mare parte transmiterea pe baza definiției. Definiția citată în mod obișnuit provine de pe site-ul web al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, care definește shedding-ul ca fiind eliberarea de viruși, bacterii și componentele acestora din vaccinurile vii.

Deși vaccinurile cu ARNm și adenovirus nu sunt vaccinuri vii, acestea funcționează în mod similar cu produsele de terapie genică. Toate produsele de terapie genică prezintă un risc de împrăștiere, potrivit FDA.

Într-un document din 2015 intitulat Design and Analysis of Shedding Studies for Virus or Bacteria-Based Gene Therapy and Oncolytic Products (Proiectarea și analiza studiilor de împrăștiere pentru produse de terapie genică și produse oncologice pe bază de viruși sau bacteriene), FDA definește împrăștierea ca fiind "eliberarea produselor de terapie genică virale sau bacteriene... de la pacient prin una sau toate căile următoare: excremente (fecale); secreții (urină, salivă, fluide nazofaringiene etc.); sau prin piele (pustule, răni, plăgi)".

În același document, FDA explică, de asemenea, ce sunt produsele de terapie genică: "Toate produsele care își mediază efectele prin transcrierea și/sau traducerea materialului genetic transferat".

Vaccinurile cu ARNm COVID-19 și cu adenovirus se încadrează în această categorie. Acestea își mediază efectele prin inducerea organismului de a traduce informația genetică ARNm în proteine spike.

Unele produse de terapie genică cunoscute ca fiind vărsate includ un tratament pentru ochi, marcat sub numele de Luxturna. Luxturna utilizează un purtător de adenovirus pentru a livra ADN-ul proteinei oculare în celulele retinei la pacienți.

Adenovirusul Luxturna și ADN-ul său au fost găsite în lacrimile pacienților, potrivit prospectului produsului.

În mod similar, vaccinurile cu ARNm și adenovirus COVID-19 pot determina pacienții vaccinați să elibereze proteine spike sau alte componente ale vaccinului, a explicat Dr. Kory.

De exemplu, ARNm COVID-19 a fost găsit în laptele matern al mamelor vaccinate, ceea ce indică o posibilă expunere a copiilor la vaccin. Un alt studiu a arătat că proteina spike, produsul vaccinării COVID-19, poate rezista cel puțin jumătate de an în sângele persoanelor vaccinate, indicând o persistență prelungită a proteinei spike.

Cu toate acestea, FDA a negat că documentul din 2015 se aplică vaccinurilor COVID mRNA.

"Vaccinurile COVID-19 nu sunt reglementate ca produse de terapie genică de către FDA; prin urmare, documentul de orientare citat nu se aplică vaccinurilor COVID-19", a declarat o purtătoare de cuvânt a FDA pentru The Epoch Times.

Un alt element de probă rezidă în documentele Pfizer, a adăugat Dr. Kory.

În protocolul vaccinului COVID mRNA al Pfizer, compania instruiește investigatorii să raporteze "expunerile din mediul înconjurător" în cazul în care participanții la studiu expun persoanele din jurul lor la vaccin prin inhalare sau contact cu pielea.

Exemple de astfel de expuneri de mediu sunt notate după cum urmează:

"Un participant de sex masculin care primește sau a întrerupt intervenția vaccinului expune o parteneră de sex feminin înainte sau în jurul momentului concepției".

"Un membru de sex feminin al familiei sau un furnizor de asistență medicală raportează că este însărcinată după ce a fost expusă la intervenția vaccinului prin inhalare sau prin contact cu pielea."

Protocolul intră, de asemenea, în ceea ce Dr. Kory și co-fondatorul clinicii sale, Scott Marsland, numesc "transmitere secundară". Aceasta apare atunci când o persoană care a fost expusă în mediul înconjurător la vaccin expune apoi o altă persoană.

"Un exemplu de expunere la mediul înconjurător în timpul alăptării", scrie Pfizer, "este un membru de familie de sex feminin sau un furnizor de asistență medicală care raportează că alăptează după ce a fost expusă la intervenția studiului (vaccinul) prin inhalare sau contact cu pielea".

Pfizer a documentat sute de evenimente adverse care au apărut ca urmare a expunerii indirecte sau a expunerii bebelușilor în timpul sarcinii sau alăptării.

În raportul periodic de siguranță prezentat Uniunii Europene, Pfizer a enumerat mai multe evenimente adverse pe care le-a considerat ca nefiind atribuibile vaccinului și care ar trebui excluse din discuție.

Documentul a enumerat 22 de cazuri de evenimente adverse la bebelușii care au primit o "expunere indirectă" la rapelurile COVID mRNA, sugerând o expunere diferită de o vaccinare directă.

Anchetatorii au monitorizat, de asemenea, mai multe cazuri speciale de evenimente adverse. Două evenimente adverse legate de sânge au implicat bebeluși care au fost expuși prin alăptare. Zece cazuri de evenimente adverse legate de ficat și un eveniment advers al sistemului vascular au fost raportate din același motiv.

Două cazuri de insuficiență renală sau renală acută și opt cazuri respiratorii au implicat, de asemenea, bebeluși care au fost expuși în timpul sarcinii sau alăptării.

Pacienții care pot fi afectați de expunerea la vaccin tind să fie cei cu antecedente de sensibilitate și boli cronice, au declarat Dr. Kory și dl Marsland. Aceștia tind, de asemenea, să aibă experiențe negative cu produsele farmaceutice și sunt mai susceptibili de a fi debilitați cronic de COVID-19 sau de vaccin.

Dr. Kory a spus că, după ce au compilat peste 800 de rapoarte anecdotice, au observat un model clar de simptome pe care au stabilit că este vorba de transmitere.

În mod obișnuit, manifestarea simptomelor este repetabilă și previzibilă, cum ar fi atunci când o persoană devine simptomatică în mod repetat atunci când merge în supermarketuri sau în locuri aglomerate.

Dr. Kory a dat exemplul unui pacient care a observat că nu se putea descurca intrând în magazinele alimentare.

Pacientul i-a spus doctorului Kory că pur și simplu "nu mai putea intra în magazinele alimentare". La cinci minute de la intrarea într-un magazin alimentar Trader Joe's, el "se simte atât de groaznic" încât trebuie să plece. El a experimentat aceeași aversiune la intrarea într-o piață agricolă aglomerată.

La evenimentul FLCCC, Marsland a împărtășit, de asemenea, câteva cazuri în care crede că a fost vorba de transmitere.

Un caz a implicat un bărbat de 54 de ani, care a suferit anterior de simptome după vaccinul COVID-19, întâlnindu-se cu un prieten care a primit un rapel COVID-19.

Aceștia stăteau unul lângă celălalt, vorbind și râzând. "La câteva ore după ce și-au petrecut timpul împreună, [bărbatul] a avut dureri de cap, mialgii și dureri articulare, oboseală crescută", a relatat dl Marsland.

Când pacientul a mers la un aeroport aglomerat, s-a simțit mai rău.

S-a întors acasă și a avut contact sexual cu soția sa, făcând schimb de fluide corporale. În câteva minute, soția a dezvoltat dureri abdominale severe "de nouă din zece".

Cei doi au crezut că durerea era cauzată de vărsat, așa că amândoi au luat ivermectină, cunoscută pentru faptul că se leagă și blochează proteinele spike. În aproximativ o jumătate de oră, durerea abdominală a soțului a dispărut.

"Este vorba de asocierea temporală și de acumularea simptomelor", a motivat domnul Marsland.

Alți medici care tratează sindroame lungi COVID și postvaccinale, cum ar fi Dr. Syed Haider și Dr. Ana Mihalcea, au raportat, de asemenea, cazuri suspecte de transmitere.

Cu toate acestea, profesorii din domeniul vaccinologiei nu recunosc faptul că vaccinurile cu ARNm pot induce shedding.

"ARNm duce la exprimarea proteinelor în celule, iar această exprimare este diferită de transmitere, așa cum s-ar întâmpla în cazul în care ești infectat de anumiți viruși", a declarat pentru The Epoch Times profesorul asociat Paulo Verardi de la Universitatea din Connecticut.

"În timp ce infecția cu SARS-CoV-2 duce la împrăștierea virusului și, prin urmare, la transmiterea virusului de la o persoană la alta, împrăștierea proteinei spike nu are loc la persoanele care primesc vaccinul cu ARNm COVID-19", a continuat acesta.

Deși o altă definiție a excreției se referă la eliberarea de virusuri vii la persoanele infectate sau vaccinate cu vaccinuri vii, Dr. Kory a reiterat că excreția discutată în cazul vaccinurilor COVID-19 este diferită de excreția de virusuri vii.

Profesorul Florian Krammer de la Școala de Medicină Icahn de la Mount Sinai a declarat, de asemenea, pentru The Epoch Times că shedding-ul nu există.