Silvestru Șoșoacă: "Amantul Dianei Șoșoacă are un loc pe liste. O să facă ani grei de pușcărie. Nu mi-e milă de ea"

Silvestru Șoșoacă a povestit că fosta senatoare este la doar un pas distanță să ajungă în închisoare! Dublul refuz din partea CCR este nimic pe lângă ce urmează: "Vine finalul din toate punctele de vedere."

Silvestru (47 de ani), în acte încă oficial soțul Dianei Șoșoacă (49 de ani) nu are niciun fel de milă față de cea care i-a stat alături ani buni. Nu a cruțat-o nici măcar în aceste zile, când fosta sa jumătate a primit o veste trăsnet: nu poate candida. El este fericit că România nu o va avea ca președinte, considerând-o inaptă pentru o astfel de funcție.

„Nu am niciun fel de milă față de ea. Sau de compasiune, spuneți-i cum vreți. Nu am niciun fel de motive, știind cu cine am de-a face. Dacă față de mine, soțul ei, a avut reacțiile pe care le-a avut și pe care le știe o țară întreagă, atunci gândiți-vă cum ar putea conduce o țară", a declarat fostul membru al SOS.

Silvestru Șoșoacă este de părere că destinul a vrut ca o nouă înfățișare în procesul comun de divorț să fi avut loc chiar în aceste zile, poate ultimele din cariera politică a europarlamentarului. Diana Șoșoacă nu a venit la proces și el a interpretat acest gest ca pe o strategie prin care trage de timp. De ce? Nu vrea să-și piardă numele, „brandul" Șoșoacă.

„Diana Ivanovici Șoșoacă este o femeie imorală. Trage de numele meu cu dinții. Preferă Șosoacă decât Ivanovici, care nu e în niciun caz un nume românesc. Altfel cum ar mai putea promova ideile suveranismului, cu numele ăsta de Ivanovici?", adaugă el cu patimă. Silvestru Șoșoacă mai spune că nu intenționează să-i permită folosirea numelui său de familie la finele procesului.

În seria de dezvăluiri, Silvestru Șoșoacă a punctat că Diana Șoșoacă ar fi făcut o înțelegere cu PSD. Social democrații ar fi trimis-o în Parlamentul European. În schimb, în toamna anului 2024, ea trebuia să stea departe de cursa pentru Cotroceni. Nu s-a ținut de cuvânt și nu i-a lăsat locul lui George Simion. Din acest motiv, situația prin care trece acum este o „răzbunare".

„După mine, Diana Șoșoaca va sfârși prin a face pușcărie. Ani lungi și grei de pușcărie. Are foarte multe lucruri pe care nu le controlează. În primul rând, din câte știu, nu prea are cum să justifice banii primiți de la AEP pentru SOS, partidul pe care-l conduce. Vreo 50.000 de euro pe nu reușește să-i justifice cu acte în regulă. Nu cred că-și va duce mandatul de europarlamentar până la capăt. O s-o rezolve și ăia, cel mai probabil în prima parte a anului viitor. Cu legea în mână, desigur!"

Silvestru Sosoacă a acuzat-o public că avea un amant pe nume Laurențiu Pirmo, cu care se afișează destul de des.

„Diana e la al treilea divorț. Am găsit-o în acte mai întâi Macovei, apoi Georgescu. Am mai descoperit că i-a oferit unui amant de-al ei propunerea de a ocupa un loc eligibil la alegeri, pe listele de partid, doar cu condiția de a-i da numele ei, Primo... Sunt multe, multe lucruri pe care lumea le va afla în curând despre această femeie care nu merită din partea mea și a multor altora decât dispreț", a mai precizat Silvestru Șoșoacă.

„Daca am să pot, am să am grijă de fata ei, care acum are 11 ani și care are săraca șanse reale să-și petreacă adolescența fără mamă. Nu știu dacă am să trec, când și când pe la Diana Șoșoacă, la pușcărie, cu câte un pachet, dar dacă voi fi în libertate și am să pot, am să am grijă de fata ei!", a încheiat Silvestru Sosoacă.