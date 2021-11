Sindicatul Polițiștilor a depus plângere penală la PICCJ si la Avocatul Poporului împotriva restrictiilor ilegale impuse prin certificatul verde!

Federatia Sindicatelor Democratice a Politistilor din Romania (FSDPR), a depus, miercuri, 17 noiembrie 2021, plângere penală la Parchetul de pe lână Înalta Curte de Casație și Justiție, acuzând Prefectura București de abuz în serviciu.

Politistii au reclamat că prefecta Georgiana-Alexandra Vacaru a emis ordine privind blocarea accesului romanilor fara certificat verde inclusiv in unitati comerciale de stricta necesitate, cum sunt magazinele alimentare si farmaciile (cele aflate in centre comerciale, mall-uri) - fapt ce incalcă grav dreptul la sănătate și, în ultima instanță, dreptul la viață. Tot miercuri, federatia sindicală a depus doua sesizari la Avocatul Poporului, solicitandu-i Renatei Weber sa intervina in apararea drepturilor si libertatilor constitutionale, pentru restabilirea ordinii de drept, mai amintește sursa citată.

Declarația comisarului Christian Ciocan, directorul de comunicare si purtatorul de cuvant al FSDPR:

„Agenti de paza care n-au niciun fel de calificare, care nu au aparate omologate, care folosesc aplicatii ce nu duc nicaieri blocheaza accesul cetatenilor in unitatile comerciale publice, astfel incat dreptul la viata al acestora este pus in pericol. Chestiunile esentiale pentru fiecare om si le stabileste fiecare persoana in parte. Or, dreptul la libera circulatie e drept fundamental. Dreptul la viata e drept inalienabil. Accesul liber al cetatenilor in unitatile comerciale publice este un drept prevazut prin lege. Or, toata aceasta stare de fapt conduce la disolutia statului. Nu se poate sa ne substituim unii altora, atata timp cat nu avem aceste atributii conferite legal! De aceea, federatia s-a adresat Procurorului General al Romaniei, s-a adresat Avocatului Poporului in mod distinct, dar s-a adresat Avocatului Poporului si sa transmita catre institutiile pe care le considera competente in solutionarea acestei stari de lucruri extrem de importante, fundamentale pentru Romania si pentru cetatenii romani. Este un punct in care lucrurile trebuie sa aiba doar un singur drum: cel legal. Federatia este in contact cu toate celelalte sindicate. Federatia va merge mai departe, incepand chiar cu data de astazi, prin sesizari catre alte institutii ale statului. In functie de starea de lucruri, Federatia se va adresa si altor institutii europene".