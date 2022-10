Sleepy Joe Biden a adormit în timpul unui interviu taman când spunea că vrea să candideze din nou

"Sleepy Joe", adică Joe Biden pentru americani a fost sâmbătă invitatul lui Jonathan Capehart la MSNBC. Prilej cu care octogenarul de la Casa Albă a fost întrebat dacă soția sa, Jill Biden („dr. Biden"), îl sprijină pentru a candida din nou.

Moment în care Biden a adormit. Vădit șocat de moment, ziaristul i-a spus: „Domnule președinte?..." Cu mari eforturi pentru a se dezmetici și a-și aduna gândurile, președintele Statelor Unite a spus: „Dr. Biden crede că... ăă... soția mea crede că... ăă... că eu... ăă...că... că noi facem ceva foarte important..."

