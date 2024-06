Soacra lui Nicușor Dan a băgat spaima în familia primarului general al Capitalei. Soția edilului a recunoscut că a trecut prin momente delicate

Edilul Capitalei are o soție mai tânără, Mirabela Grădinaru, pe care a cunoscut-o atunci când aceasta era studentă, iar el avea peste 30 de ani. Aceasta a stat departe de ochii presei, astfel că nu se cunosc foarte multe detalii despre ea, cu toate că deține o funcție destul de importantă.

Invitați la un podcast, Mirabela Grădinaru a fost întrebată care a fost cel mai greu moment care a creat o tensiune maximă și a fost o discuție mai mare din cauza subiectului. Aceasta a mărturisit că, la început, mama sa s-a legat de părul lui Nicușor Dan, pentru ea eticheta socială fiind extrem de importantă. "Nu știu când. Poate când a venit mama la noi și i-a spus mama să se tundă și i-am spus ‘mama, dar nu e treaba ta'. La noi în Moldova, eu sunt din Vaslui, eticheta socială primează. Dacă cumva ai ieșit din casă și nu ai părul pieptănat deja te știe tot satul, tot orașul. Mama locuiește încă la Vaslui și toți prietenii. Și când a venit la București prima dată, primul lucru pe care i l-a spus ‘Nicușor, tunde-te!' , și eu când am auzit-o, să iau foc", a declarat soția lui Nicușor Dan.

Soția edilului Capitalei este manager al companiei Dacia Renault. De-a lungul timpului s-a vehiculat că ar încasa aproape 10.000 de lei pentru funcția de conducere pe care o ocupă, însă nu se cunoaște cu exactitate ținând cont că a fost semnat un contract de confidențialitate. „Ne-am cunoscut în anul 2005, pe vremea când eu eram studentă în București, la Geografie. Îmi aduc aminte că se terminase sesiunea de examene, aveam bilet să mă întorc acasă, dar chiar în ziua aceea s-a întors o prietenă ce fusese plecată cu bursă Erasmus în Franța.

Am renunțat să mă mai întorc acasă și am ieșit cu mai mulți prieteni. Am zis să mergem seara în Club A, clubul pe care noi îl frecventam în serile de după sesiune sau de după zilele în care aveam proiecte. Atunci l-am întâlnit pe Nicușor. Sau el m-a întâlnit pe mine. Nu știu dacă a fost dragoste la prima vedere, dar a fost chimie, atracție, asta a fost sigur. Apoi, lucrurile au venit de la sine", a declarat acum câţiva ani Mirabela.