Soferul de tir care întreba pe Facebook dacă a văzut cineva mort de COVID 19 a decedat din cauza virusului

Un şofer de tir, în vârstă de 47 de ani, care susţinea pe contul său de Facebook teoria conform căreia noul coronavirus ar fi o conspiraţie, a fost răpus de virusul ucigaş.

"Buna ziua la toata lumea, am si eu o intrebare la cine stie sa dea un raspuns. Am vazut ca in toata lumea spun ca mor milioane de oameni si sute de milioane sunt bolnavi intrebarea mea este : a vazut cineva un om bolnav s-au un om mort de la Corona ? Va rog frumos sa-mi ziceti si mie sa nu mor prost va pup", scria Marian Giurea pe 17 martie.

Pe 8 aprilie, un prieten al său posta un mesaj pe aceeaşi reţea de socializare, în care anunţa că Marian a fost testat pozitiv, este internat şi în comă indusă. Doar două zile mai târziu, Marian a decedat la Paris.

"Când vă spun că am vazut, vă vorbesc despre un om, un munte de om care nu bea și nu fumează de mai bine de 15 ani, un bărbat de 47 de ani pe care de când îl cunosc, nu l-am auzit să se plângă de vreo durere, nu vorbesc de o boală, un om cu un moral de fier și cu o putere de luptă cum rar mi-a fost dat să întâlnesc. Acest om pe care bine vi l-ați imaginat din puținele cuvinte de mai sus, a fost răpus în numai 8 zile de acest virus, Covid-19. Acum este în comă indusă pe un pat de spital din Paris, ducând poate ultima sa bătălie, lupta pentru viața lui. Este prietenul meu!", a scris pe 8 aprilie Remus Radu, prietenul lui Marian.