SolidNews: Dacă ne-a plăcut să dormim în democrație, ne-am trezit în dictatură!

Încă de acum 2 ani, de la debutul pandemiei Covid-19 - care s-a încheiat subit, zilele trecute - mulți dintre cetățenii români s-au temut că, in baza repetatelor stări de urgență, de alertă, mai nou de criză, statul român ar putea aluneca spre autoritarism.

Ei bine, dacă pandemia nu a fost suficientă pentru asta, se pare că războiul este. Și când zic război, nu mă refer la invazia Ucrainei de către Rusia, care este abominabilă. Mă refer la războiul rece reîncălzit, dintre SUA și Rusia. Odată cu asta, dictatura s-a instaurat, informal. Și este cu atât mai periculos, întrucât formalitatea ne-ar fi oferit șansa să o contracarăm. Caracterul informal al dictaturii ne lasă unica șansă de a purta un război de gherilă. În care, oponentul este infinit mai bine înarmat. În rândurile următoare, vă voi expune ședința CNA de ieri, 10 martie 2022, în cadrul căreia s-a produs o încercare odioasă de cenzură a echipei Gold FM.

CNA pune bocancul pe grumazul libertății de exprimare

După multiple hărțuiri întreprinse de CNA pe speța Covid-19 - pentru că da, în caz că nu știați, Covid-19 a fost și este o speță separată în cadrul ședințelor CNA, în cadrul căreia au fost pedepsite entitățile media care au îndrăznit să nu facă propagandă vaccinistă -, aceștia și-au întors privirea de la Covid-19, spre război. Cel mai probabil la ordinul cuiva, întrucât au decis, pe nepusă masă, să treacă de la ordinea de zi din luna noiembrie - acolo rămăseseră, prea multe vacanțe probabil -, direct la sfârșitul lunii februarie. Pe speța războiului, au fost monitorizate mai multe trusturi media, printre care și Gold FM. Fiind reprezentantul postului in relația cu CNA, am urmărit ședința, încă de la început. S-a judecat celebrul caz de la Antena 3, trust media care a difuzat imagini dintr-un joc video în prime-time, prezentându-le ca fiind din războiul actual. Nu au primit nicio sancțiune, nici măcar un avertisment. Cazul s-a judecat in jumătate de ora. Am răsuflat ușurat - dacă ditamai fake-news-ul scapă basma curată, noi, care am fost cât de obiectivi s-a putut, nu trebuia să avem nicio problemă, nu-i așa? Nu-i așa. Greșeam flagrant. Începe, în fine, speța Gold FM. Se prezintă monitorizarea. Lungă. Prea lungă. Trec 30 de minute, o oră, o oră și jumătate. Nu înțelegeam unde vor să ajungă, întrucât era cât se poate de clar că nu am încălcat niciun articol al regulamentului. „Oare oamenii ăștia nu s-or plictisi? Că nu e nimic de văzut aici" - mă gândeam. La sfârșitul orei și jumătate, domnii de la CNA aduc o monitorizare noua, neanunțată. Împotriva oricărei proceduri, o vizionăm și pe asta. După o oră și 40 de minute, în fine, trecem la capitolul următor - poziția Gold FM în raport cu monitorizările.

