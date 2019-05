Sotia unui preot din Bacau s-a aruncat din ambulanta care o ducea la spital

Sotia unui preot din Bacau si-a pierdut viata, noaptea trecuta, dupa ce s-a aruncat intentionat din ambulanta care o ducea la spital. Totul a inceput, in jurul orei 22.00, in casa familiei preotului Ciprian Olteanu de la Biserica 'Sfantu Gheorghe' din Bacau.

Pentru ca se simtea rau, femeia de 41 de ani, profesoara de religie la Colegiul 'Vasile Alecsandri' din Bacau, a solicitat, prin numarul de urgenta 112, interventia unui echipaj medical. La fata locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanta Bacau care a preluat-o pe sotia preotului pentru a o transporta la spital. Femeia a fost urcata in spate, in ambulanta, in timp ce soferul si asistenta si-au ocupat locurile din fata.

Pe drum, sotia preotului a reusit sa deschida usile din spate ale ambulantei si s-a aruncat din masina. Soferul a observat totul si a oprit imediat ambulanta, iar asistenta i-a acordat primul ajutor, apoi a cerut sprijinul altui echipaj. Sotia preotului a fost transportata la spital, in stare critica, insa ulterior si-a pierdut viata. Atat politistii, cat si Serviciul de Ambulanta, au deschis anchete pentru a stabili cum a fost posibil ca pacienta sa se arunce in mers din ambulanta. Potrivit unor surse, profesoara de religie si sotul ei urma sa sarbatoreasca, astazi, ziua de nastere a fiicei lor.