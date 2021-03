Specialistii explică inseamnatatea "valului 3 al pandemiei" si spun daca e cazul sa ne temem: "Este un context mai mult decat evident"

Deja unii specialisti vorbesc depre "al treilea val al panemiei", după ce rapoartele autoritatilor privind pandemia de coronavirus arata o crestere constanta a numarului de infectari, decese si de pacienti internati in ATI, in ultima saptamana.

Dr. Razvan Chereches, profesor de politici de sanatate publica: "Acest aspect al numarului de valuri este o clasificare artificiala. Urmeaza o crestere a numarului de cazuri. Orice 'cocoasa' a numarului de cazuri care ulterior este urmata de o scadere este un val. Noi am avut primul val care a fost unul mic, anul trecut, in primavara, cand am intrat in lockdown, apoi din vara am inceput sa avem incet, incet o crestere, am intrat in al doilea val. Am avut o usoara scadere acum in perioada post-sarbatori, iar acum, din cauza tulpinilor mutante, din Marea Britanie si Africa de Sud, incepem sa avem o crestere, practic ne indreptam catre al treilea val".

Despre cum reflecta numarul deceselor si cel al persoanelor in ATI situatia epidemiologica, profesorul Chereches a precizat ca aceste sunt cifrele care reflecta cel mai fidel situatia, insa sunt tardive pentru ca in momentul in care creste numarul de persoane pe terapie intensiva, deja se intampla la cateva saptamani de cand a crescut deja rata de transmitere intracomunitara. "Persoana respectiva se infecteaza, dezvolta boala, ajunge sa se complice ca sa fie internata pe sectia ATI. Noi, in prezent, cand vedem cresterea numarului de cazuri pe ATI si al deceselor, practic, acest lucru inseamna ca in urma cu doua-trei saptamani, noi am avut de fapt o crestere a numarului de cazuri la nivel de comunitate. De exemplu, cresterea aceasta pe care o vedem acum, este o crestere care se accelereaza constant din cauza ca noile tulpini, fiind mai infectioase, daca noi pastram exact restrictiile pe care le aveam in decembrie, de exemplu, ar fi crescut oricum numarul de cazuri."

Dr. Adrian Marinescu de la Institutul Matei Bals: "In mod clar nu exista un 'val 3' care sa fie doar in Romania sau in oricare alta tara. Ce se intampla la noi se intampla peste tot. Este un context mai mult decat evident de cateva saptamani. Ce se vede, concret, in Romania: In ultimele saptamani a crescut numarul de infectari, lucru pe care il vedem si in cifre, iar ceea ce este important este ca adresabilitatea la nivelul spitalelor de prima linie a crescut. Se vede in institutul 'Matei Bals', se vede practic in oricare spital care trateaza pacienti cu infectii SARS-COV-2. In plan practic apare problema legata de pacientii care au nevoie de internare si nu ma refer numai la pacientii de la terapie intensiva ci in general, sunt pacienti cu forme medii si severe care nu au nevoie de sectii de terapie si gasesc greu internare.

Deci, practic, valul al treilea trebuie sa-l vedem ca pe o situatie in care sunt cresteri constante, este un numar mare de infectari, insa nu se intampla numai in Romnaia, ci se intampla peste tot, iar acest lucru se traduce in mai multe probleme la nivelul sectorului medical. Este mai putin important insa cate infectari avem ca numar ci mai important este cate forme severe avem si cate sunt cele care pun probleme. Sper insa ca lucrurile sa fie mai echilibrate pentru ca avem, totusi, peste un milion de oameni care s-au vaccinat si care sunt protejati la nivel individual pentru ca se pot infecta, insa nu fac forme severe care sa le puna viata in pericol. Exista insa riscul sa fie un numar mai mare de infectari, iar urmatoarele saptamani o sa ne arate practic acest lucru".

Referitor la influenta noilor tulpini aspura numarului mare de infectari, Dr. Marinescu a spus: "Sigur ca variantele noi de virus au o mare importanta si nu vorbim neapara de cea din Africa de Sud, pentru ca este inca la inceput. Vorbim de cea din Marea Britanie care este preponderenta cam peste tot. La aceasta se adauga si reluarea unor activitati. Ma refer la redeschiderea scolilor, activitatile de 30% din teatre, cinematografe, restaurante, etc. Toate lucrurile conteaza". Referitor la masurile care trebuiesc luate in Bucuresti si in alte zone aflate in scenariul rosu de coronavirus, medicul a apreciat: "Aici trebuie discutat si vazut cum poti sa iei acele masuri care sa echilibreze situatia. Nu poti sa mergi pe ideea ca o sa creasca si vom vedea ceva fi apoi. Sigur ca daca este o carantinare foarte clara inseamna un efect concret asupra numarului de infectari, care scade. dar trebuie sa ne gandim la realitate si sa luam in calcul mai multe considerente, economic, psihologic, etc. Este foarte greu de realizat acest lucru. Atunci aceasta trebuie sa ramana o solutie care sa ramana extrema si care sa fie luata in calcul doar daca intr-adevar nu este alta varianta."