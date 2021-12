Specie dispărută readusă la viață: Povestea peștișorului Tequila care a primit o nouă șansă în Mexic

O specie dispărută de ani de zile renaște în râurile din Mexic, după ce un grup de cercetători a eliberat 1.500 de exemplare în natură. Peștii au fost crescuți cu deosebită atenție, în captivitate, în ultimii 20 de ani.

Este vorba despre peștele Tequila, un peștișor mic (nu crește mai mult de 7 centimetri), nu foarte colorat, care lipsește deja din apele Mexicului din 2013, potrivit BBC. Un rol crucial l-a avut comunitatea locală, oamenii care trăiesc pe lângă locul în care au fost eliberați peștii Tequila în statul Jalisco din Mexic. Ei au fost cei care au monitorizat constant calitatea apei din râuri și lacuri. "Nu am fi reușit să facem asta fără localnici - ei sunt cei care fac conservarea pe termen lung", a afirmat prof. Omar Dominguez, de la Universitatea Michoacana din Mexico, a cărui echipă continuă lucreze la reintroducerea speciei in natură.

"Este pentru prima dată când o specie dispărută de pește a fost reintrodusă cu succes în Mexic, așadar reprezintă o adevărată piatră de hotar pentru conservare", spune el. Deși experții în conservare au eliberat inițial doar 1.500 de pești, ei spun că acum populația se înmulțește în sistemul râului. Proiectul reprezintă un parteneriat dintre experții în conservare din Mexic și cei din Marea Britanie, început cu mulți ani în urmă. În 1998, la prezentarea proiectului, cercetătorii de la departamentul de biologie acvatică de la Universitatea Michoacana din Mexic au primit cinci perechi de pești de la Chester zoo, livrați de expertul în viețuitoare marine Ivan Dibble. Acești 10 pești au fondat o nouă colonie în laboratorul universității, iar experții i-au ținut acolo și i-au înmulțit în următorii 15 ani.

În pregătirea pentru reintroducere în habitatul lor natural, 40 de masculi și 40 de femele au fost eliberați în câteva iazuri artificiale mari la universitate, într-o încercare de a obișnui peștii captivi cu un peisaj sălbatic, cu resurse de hrană fluctuante, potențiali competitori, paraziți și prădători. După patru ani, populația a crescut la o cifră estimativă de 10.000 de indivizi, alcătuind resursa necesară reintroducerii speciei în sălbăticie. Habitatele de apă dulce sunt printre cele mai amenințate habitate de pe pământ, potrivit International Union for the Conservation of Nature (IUCN), în condițiile în care speciile dependente de apă dulce dispar mai repede decât fauna terestră sau cea marină.

Amenințările, precum poluarea, pun în continuare presiune nu doar pe fauna sălbatică, ci și asupra apelor curate și resurselor de hrană care depind de râuri și lacuri. Oamenii de știință speră că renașterea peștelui Tequila ar putea deveni un model pentru alte specii de apă dulce, inclusiv a amfibiei achoque - o rudă apropiată a salamandrei mexicane axolotl, cunoscută drept "peștele umblător"- care trăiește într-un singur lac din nordul Mexicului și care este tot pe cale de dispariție. Această amfibie unică - despre care localnicii spun că are proprietăți vindecătoare - a fost salvată parțial de la dispariție de un grup de călugărițe care au creat o soluție de înmulțire în captivitate pentru ea. Prin experimentul lor, oamenii de știință vor să demonstreze că animalele se pot readapta în sălbăticie când sunt reintroduse "la timpul potrivit, în mediul potrivit", spune Gerardo Garcia, expertul în conservare de la Chester Zoo.