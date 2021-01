Spitalul de Psihiatrie: O asistentă a fost înjunghiată de un pacient internat pentru omor!

O asistentă de la Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă din Ştei a fost înjunghiată în cursul dimineții de miercuri, 27 ianuarie, de un pacient care se afla sub tratament de mai mulți ani.

Pacientul în cauză ar fi internat pentru omor. Autoritățile au declanșat o anchetă în urma incidentului de miercuri dimineață. „Azi dimineaţă la ora 8.00, când am ajuns în spital, am aflat că o asistentă dieteticiană care voia să meargă la bucătărie a fost înjunghiată de un pacient, din spate, în curtea unităţii. Acum este Poliţia aici, se face o anchetă. După ce i s-a acordat primul ajutor, colega asistentă a fost dusă la spitalul din Beiuş. Încă nu ştim cât de adâncă este rana, ştim doar că s-a ridicat pe picioarele ei", a declaratmanagerul unităţii, dr. Carmen Ghilea.

Se pare că pacientul care a înjunghiuat-o pe asistentă se afla sub tratament de mai mulți ani și avea dreptul să iasă în curte. În plus, „se înțelegea bine" cu asistenta pe care a rănit-o. „În general, bolnavii psihiatrici sunt imprevizibili. Acest bolnav se înţelegea bine cu asistenta, a spus că voia s-o sperie. Acum trebuie aflat de unde avea cuţit. El avea voie să iasă în curte, la plimbare", a mai explicat managerul unității.

Istoria Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei, care este subordonat direct Ministerului Sănătății, este una tumultoasă - de-a lungul timpului au mai fost incidente declanșate de pacienți care au agresat cadrele medico-sanitare sau pe alți bolnavi, iar unii chiar s-au sinucis. „Cercetarea la faţa locului este efectuată de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, împreună cu poliţiştii Serviciului Criminalistic, iar cercetările vor continua sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor", a declarat comisarul-şef Alina Fărcuţa.