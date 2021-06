Statul român batjocorit de "Suveranu' lu' Stefan cel Mare" care ignoră legile: "N-am semnat niciun contract ca să le respect!"

Un bărbat refuză sistematic să se supună legilor ţării, iar autorităţile îl plimbă din arest în libertate, fără să rezolve cu adevărat problema. Cornel Cernoschi locuieşte „într-o colibă” construită de el şi circulă cu maşina, în mod asumat, fără act de identitate, permis de conducere, asigurare auto sau certificat de înmatriculare a maşinii.

Cornel Cernoschi a atras atenţia oamenilor legii în urmă cu trei ani, când a ieşit la plimbare pe stradă cu un autoturism cu plăcuţe personalizate, pe care şi-a scris numele şi numărul de telefon. Suceveanul susţine că nu a vrut să sfideze pe cineva sau să încalce legea. „Sunt autor de proprietate intelectuală. Am inventat aceste plăcuţe şi nu ştiu ce rău este în asta. Circul cu ele ca să-mi fac cunoscută ideea. Probabil că şi cel care a inventat roata a întâmpinat dificultăţi la început. Toţi mergeau pe jos, s-a găsit el mai deştept ca să meargă pe roţi. Am inventat normalitatea. În Biblie spune să-ţi cinsteşti părinţii. Eu vreau să fac cinste numelui", a declarat Cernoschi.

Întrebat dacă şi-a înmatriculat, totuşi, maşina, „suveranul" a răspuns că nu a făcut lucrul acesta şi că nici nu este obligat să o facă pentru că n-are un contract cu statul român ca să respecte legile. El susţine că a avut un contract până în 2012, când i-a expirat actul de identitate, pe care nu l-a reînnoit. „Eu nu am niciun contract cu statul că voi respecta vreo lege din ţara asta. Absolut niciun contract. Buletinul mi-a expirat în 2012. Tot atunci mi-a expirat şi contractul cu statul român. Nu mi-am refăcut buletinul", susţine Cernoschi. El a mai declarat că se ghidează în viaţă după proverbul „ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face", pe care-l consideră o lege universală, singura demnă de respect în viziunea sa.

Anul trecut, Cornel Cernoschi a stat opt luni la închisoare din cauză că a fost surprins pe drumurile publice, în repetate rânduri, cu maşina neînmatriculată. După ce a fost eliberat, a revenit la vechile obiceiuri. Săptămâna trecută, a ieşit din nou la plimbare cu maşina fără permis şi cu autoturismul decorat cu plăcuţe personalizate în locul celor de înmatriculare. Bărbatul a explicat că are carnet de şofer obţinut în anii '90 şi nu le dă crezare autorităţile care spun că este expirat. „Le-am explicat şi procurorilor, permisul de conducere nu poate să expire. Este precum diploma de licenţă. E valabil pe viaţă", opinează suceveanul.

Deşi Cernoschi încalcă în continuare intenţionat numeroase legi ale statului român, poliţiştii suceveni spun că şi-au făcut treaba ca la carte în ceea ce-l priveşte. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Suceava, Ionuţ Epureanu, susţine că bărbatul a fost sancţionat şi chiar reţinut de fiecare dată când s-a constatat o abatere. Procurorii sunt cei care au decis să-l repună în libertate. Pe de altă parte, prefectul judeţului Suceava, Iulian Cimpoeşu, a arătat că organele abilitate trebuie să ia măsurile care se impun în astfel de cazuri. „Ca om, mi se pare o chestie ciudată. O persoană cu un comportament normal nu ar face aşa ceva. E ceva ieşit din comun", a declarat Cimpoeşu.

De-a lungul timpului, Cornel Cernoschi a ieşit din tipare şi cu alte aspecte. De exemplu, în 2007, a spus că este nepotul lui Ştefan cel Mare şi s-a dus în instanţă ca să revendice Moldova. „Eu nu mă cred urmaşul lui Ştefan cel Mare. Dumneavoastră puneţi aşa nişte întrebări...Eu nu mă cred urmaşul lui Ştefan cel Mare. Eu sunt urmaşul său. Una este a te crede şi alta este a fi şi a putea dovedi. Nu am fost lăsat în instanţă să dovedesc lucrul acesta. Am fost de bună credinţă, dar că n-am putut să plătesc taxa de timbru. Eu n-am cerut nicio proprietate. Eu am cerut doar o funcţie în statul român, regiunea Moldova, ca să-i pot reprezenta pe moldoveni. Să am un cuvânt de spus. Moldovenii sunt marginalizaţi, n-au autostradă", a explicat bărbatul.

După ce a aflat detalii despre Cornel Cernoschi, medicul psihiatru Alexandru Paziuc s-a întrebat cum a reuşit acesta să treacă de evaluarea psihilogică pentru obţinerea permisului de conducere. Alexandru Paziuc este de părere că tânărul ar trebui să fie supus unei expertize medico-legale, pentru a putea ajunge în faţa unei comisii de expertiză psihiatrică.