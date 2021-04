Studiu ingrijorator: Jumatate dintre cei care au avut Covid-19 nu mai prezinta anticorpi la sase luni de la vindecare

Un stiudiu efectuat de Reteaua de Sanatate Regina Maria arata ca aproximativ jumatate dintre cei care au trecut prin infectia SARS-CoV-2 nu mai prezinta anticorpi la 180 de zile de la vindecare, ceea ce ar putea fi considerat ingrijorator fata de eficienta vaccinurilor pe termen lung, tinand cont ca si aceste seruri pun la lucru sistemul imunitar la fel ca si cei care se infecteaza accidental.

Acelasi studiu releva ca 44% dintre persoanele care au fost infectate au continuat sa prezinte simptome post-vindecare: tuse, oboseala, lipsa gustului, lipsa mirosului, dificultati respiratorii, caderea parului, dureri musculare sau insomnii. Compania a precizat ca 80% dintre cei care au fost infectati si s-au vacicnat au prezentat valori ridicate ale anticorpilor. Inceput in august 2020, in Bucuresti si Cluj, studiul s-a bazat pe folosirea testului de anticorpi IgG anti-Nucleocapsida - anticorpii specifici bolii. In timp ce faza I a studiului a evaluat raspunsul imun la 43-56 de zile de la primirea rezultatului pozitiv la testarea RT-PCR, faza a II-a examineaza gradul de protectie dupa o perioada de timp mai mare, de 180 de zile de la depasirea fazei acute a bolii. In faza II a studiului au fost testati doar pacientii care aveau un raspuns imun detectabil la prima testare, pentru a observa evolutia in timp a anticorpilor post COVID.

Studiul Regina Maria arata ca la jumatate de an, fostii pacienti sunt si mai putin protejati: doar 47% au mai prezentat anticorpi detectabili. Anterior, faza I evidentiase anticorpi la 79% dintre persoane, la mai putin de 3 luni de la testarea RT-PCR pozitiva. Nu s-au inregistrat diferente semnificative intre femei si barbati, a mai transmis Regina Maria. Studiul a remarcat faptul ca 17% dintre cei vindecati, care au realizat un test RT-PCR dupa faza acuta a bolii, au prezentat rezultate pozitive. Un singur pacient a inregistrat un test RT-PCR pozitiv in contextul aparitiei de noi simptome sugestive COVID-19.