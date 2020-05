Studiu: Suplimentele de vitamina D nu ajuta la tratarea sau la prevenirea COVID-19

Consumul unei mari cantitati de vitamina D nu ajuta la prevenirea sau la tratarea COVID-19, potrivit unui studiu international publicat vineri de BMJ, Nutrition, Prevention and Health.

Studiul, realizat de cercetatori din Marea Britanie, Europa si SUA, avertizeaza impotriva consumului in cantitate mare a suplimentelor de vitamina D, subliniind ca nu exista dovezi stiintifice care sa demonstreze ca aceasta vitamina poate fi benefica pentru prevenirea sau tratarea noului coronavirus. Vitamina D este un hormon pe care il produce pielea la expunerea la soare si ajuta la reglarea cantitatii de calciu si fosfat din corp, necesare pentru buna sanatate a oaselor, dintilor si a muschilor.

"Un nivel adecvat de vitamina D in corp este crucial pentru sanatatea noastra, un nivel prea scazut poate duce la rahitism sau la dezvoltarea de osteoporoza, dar o cantitate prea mare poate duce la o crestere a nivelului de calciu in sange, ceea ce ar putea fi daunator", a avertizat Sue Lanham-New, responsabila la Department of Nutritional Sciences al Universitatii din Surrey si principala autoare a studiului.

Dupa rapoarte neverificate ca doze mari de vitamina D (peste 4000IU/d) ar putea reduce riscul imbonavirii de COVID-19 si trata cu succes noul coronavirus, cercetatorii au studiat baza stiintifica a acestor afirmatii. Dupa ce au trecut in revista literatura de specialitate, cercetatorii au ajuns la concluzia ca nu exista nicio baza stiintifica care sa sprijine teoria ca ingerarea unor doze mari de vitamina D poate fi benefica impotriva virusului. Cercetatorii cred, de asemenea, ca nu exista o legatura ferma intre consumul de vitamina D si rezistenta la infectiile cailor respiratorii.

Totusi persoanelor care ies putin la aer liber sau sunt obligate la izolare si nu pot sta la soare (de unde organismul isi procura vitamina D), li se recomanda sa ia suplimente cu aceasta vitamina, dar sub recomandarile stricte ale ghidului Public Health England. Acest ghid de sanatate recomanda suplimente de vitamina D de 10 micrograme pe zi in lunile de iarna, intre octombrie si martie, sau pe toata perioada anului daca expunerea la lumina soarelui este limitata. Nivelul de vitamina D poate fi completat si prin diferite alimente, precum pestele, carnea rosie, galbenusul de ou si cerealele.