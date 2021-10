SUA: 100.000 de decese premature legate de ftalații din plastic - Studiu

Prezența compușilor chimici numiți ftalați în materiale plastice și găsiți în alimente și obiecte de zi cu zi (alimente, îmbrăcăminte, produse cosmetice, jucării ...) ar putea cauza moartea prematură în fiecare an a 100.000 de americani de la 55 la 64 de ani, potrivit unui studiu publicat marți, citat de AFP.

Acești ftalați sunt considerați a fi perturbatori endocrini și dăunători sănătății, dar legătura directă dintre expunerea la aceste produse și decesele cauzate de boli cardiovasculare sau cancer în Statele Unite nu a fost încă stabilită cu certitudine, spune studiul de la Școala de Medicină Grossman a Universității din New York, publicat în revista Environmental Pollution. Cercetătorii au analizat efectele expunerii la ftalați asupra unei populații de 5.303 adulți cu vârsta peste 20 de ani. Studiul și analizele biologice (în special urina) ale participanților au avut loc între 2001 și 2010, înainte ca statisticile de mortalitate să fie analizate până la sfârșitul anului 2015. Analizele datelor au fost extrase în iulie 2020.

Prin „extrapolarea (rezultatele) la grupa de vârstă a populației SUA între 55 și 64 de ani, am identificat 90.761 până la 107.283 decese atribuite" expunerii la ftalat, explică studiul. „Descoperirile noastre arată că expunerea mai mare la ftalat este legată de moartea prematură, în special de bolile de inimă", a declarat unul dintre autori, Leonardo Trasande, într-un comunicat. "Până acum, știam că substanțele chimice au cauzat boli cardiovasculare, care este principala cauză de deces. Dar nu am legat încă aceste substanțe chimice de mortalitate", a adăugat omul de știință de la Universitatea din New York.

Cercetătorii au calculat și costul economic al acestor decese premature pentru Statele Unite, în termeni de pierdere a productivității: „de la 39,9 la 47,1 miliarde de dolari pe an", potrivit lor. „Alte studii vor trebui să coroboreze aceste observații și să identifice mecanismele (la locul de muncă), dar autoritățile de reglementare trebuie să acționeze urgent", susține studiul Universității din New York.